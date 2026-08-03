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UNAM alista este martes fechas y sedes para examen de control

Se habilitarán sedes foráneas y se detallará el procedimiento para convocar a los aspirantes.

Por El Universal

Agosto 03, 2026 08:00 p.m.
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UNAM alista este martes fechas y sedes para examen de control
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Será este martes 4 de agosto cuando la UNAM difundirá las fechas y lugares para aplicar los exámenes de control a los alumnos seleccionados luego del cuestionado proceso de ingreso a licenciatura de este año.

      UNAM anuncia fechas y sedes para examen de control 2026

      También se precisará el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

      Según un comunicado de la Máxima Casa de estudios, se habilitarán sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control.

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      Detalles sobre reinicio de clases y proceso de reinscripción

      En la sesión permanente con el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM se acordó además que el reinicio de clases sea el próximo lunes 17 de agosto, por lo que las entidades académicas deberán de brindar toda información correspondiente a los procesos de reinscripción y otras actividades oficiales.

      El inicio de cursos de licenciatura para las personas de primer ingreso del ciclo 2026-2027/1 sea el lunes 31 de agosto de 2026, tanto para las de pase reglamentado como las del concurso de selección.

      Finalmente, la Máxima Casa de Estudios destacó que las y los directores de facultades y escuelas manifestaron su disposición y colaboración para robustecer las diferentes etapas del proceso.

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