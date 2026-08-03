Amazon y Henry Cavill confirman nueva serie de Warhammer

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Tras ponerse la piel del detective Sherlock Holmes y dar vida a una nueva versión del guerrero Highlander, Henry Cavill ya prepara su próximo proyecto.

Henry Cavill y Amazon confirman serie live action de Warhammer 40,000

Ahora, el actor británico se adentrará en el universo de "Warhammer 40,000", uno de los juegos de ciencia ficción más populares del mundo, gracias a la creación de una nueva serie.

La noticia fue dada a conocer esta tarde por la revista "Variety" y más tarde confirmada por el propio Cavill, a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

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Cavill contó que está desarrollando una serie live action de la franquicia; incluso, adelantó que el guion ya está en desarrollo y bajo la mente creativa de Mike Flanagan ("Oculus" y "The haunting of Hill House").

"Ya estamos trabajando con él en el desarrollo creativo y hemos logrado avances importantes en la historia. Como saben los fans, se trata de una franquicia enorme y compleja, pero el extraordinario talento de Mike está ayudando a darle forma de manera magnífica", escribió.

Detalles sobre producción y personajes

Asimismo, explicó que además de ser productor ejecutivo (junto a su pareja Natalie Viscuso), también protagonizará el proyecto, aunque decidió mantener los detalles de su personaje en secreto.

"Algunos de ustedes han preguntado si interpretaré el papel principal en la serie. Quédense tranquilos, definitivamente sí lo haré. Sin embargo, la identidad de ese personaje seguirá siendo un secreto por ahora".

A la par, Cavill también trabaja en una serie animada, la cual funcionará como un spin-off del episodio de "Warhammer 40,000" incluido en la antología animada "Secret Level", estrenada por Prime Video a finales de 2024.

Por ahora, Amazon no ha anunciado una fecha de estreno para ninguno de las dos producciones, aunque el exSuperman aseguró que serán de otro nivel.

"Todos estamos trabajando incansablemente para ofrecerles el mejor y más auténtico universo de 'Warhammer' que puedan imaginar", finalizó.