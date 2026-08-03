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Seguridad

Tráiler huye tras causar muerte de motociclista

El accidente ocurrió cerca del ramal que conecta la carretera 57 con el Periférico Oriente en San Luis Potosí.

Por Pulso Online

Agosto 03, 2026 08:31 p.m.
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Tráiler huye tras causar muerte de motociclista
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      Un motociclista perdió la vida la tarde de este lunes luego de ser arrollado por un tráiler cuyo conductor se dio a la fuga, en hechos ocurridos sobre el Periférico Oriente de la capital potosina.

      Detalles confirmados

      De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró poco después de las 18:00 horas, a la altura de la entrada del ramal que conecta la carretera 57 con el Periférico Oriente. El tráiler circulaba con dirección hacia las instalaciones de la Fenapo cuando embistió al motociclista.

      A consecuencia del fuerte impacto, la víctima falleció de manera instantánea sobre la carpeta asfáltica, mientras que el operador de la unidad de carga continuó su marcha sin detenerse para auxiliar o responder por lo ocurrido.

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      Acciones de la autoridad

      Automovilistas que transitaban por la zona resguardaron el lugar para evitar otro percance y dieron aviso a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron elementos de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

      Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y las autoridades trabajan para localizar al tráiler involucrado y esclarecer las circunstancias del accidente.

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