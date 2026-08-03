Tráiler huye tras causar muerte de motociclista

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Un motociclista perdió la vida la tarde de este lunes luego de ser arrollado por un tráiler cuyo conductor se dio a la fuga, en hechos ocurridos sobre el Periférico Oriente de la capital potosina.

Detalles confirmados

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró poco después de las 18:00 horas, a la altura de la entrada del ramal que conecta la carretera 57 con el Periférico Oriente. El tráiler circulaba con dirección hacia las instalaciones de la Fenapo cuando embistió al motociclista.

A consecuencia del fuerte impacto, la víctima falleció de manera instantánea sobre la carpeta asfáltica, mientras que el operador de la unidad de carga continuó su marcha sin detenerse para auxiliar o responder por lo ocurrido.

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Acciones de la autoridad

Automovilistas que transitaban por la zona resguardaron el lugar para evitar otro percance y dieron aviso a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron elementos de corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada y las autoridades trabajan para localizar al tráiler involucrado y esclarecer las circunstancias del accidente.