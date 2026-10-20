México cae ante España

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

México.- Primera prueba no superada y ahora toca remar contracorriente. México debutó en la Copa del Mundo Femenil con una dolorosa derrota (2-0) ante España. Amarga presentación tricolor en Marruecos.

Miguel Gamero, el seleccionador azteca, prometió que sus jugadoras se iban "a matar dentro de la cancha" y no mintió.

Sus pupilas no lo defraudaron y dejaron muy buenas sensaciones, pero esta vez las ganas no fueron suficientes.

La Roja fue mucha pieza para el Tricolor y ni el enorme esfuerzo de las jóvenes mexicanas evitó el descalabro en la primera jornada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El marcador pudo ser más abultado, pero Ania López evitó una goleada en el Mohammed VI Football Complex. La arquera salió en plan grande y sólo permitió dos goles españoles.

Desde un principio, la selección europea dejó en claro su intención de ser la protagonista, pero el poste y las atajadas de la portera tricolor no dejaron que tomara la ventaja.

Cuando el descanso se acercaba, cayó la anotación de Carolina Ferrera (42´), quien aprovechó un rebote de Ania López y mandó a guardar el esférico con demasiada tranquilidad. Balde de agua fría para el Tricolor.

Tras el medio tiempo, Kemberly García tuvo la oportunidad de empatar el encuentro, pero no supo cómo definir y mandó su intento de disparo por encima de la cabaña española.

Exactamente 46 segundos después, Elena Vizuete se quitó de encima a dos rivales, metió un estupendo zurdazo y amplió la ventaja para La Roja (48´). Como dicta una de las máximas de este deporte: "Gol fallado, gol en contra".