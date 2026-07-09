logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México cierra en noveno lugar de la clasificación

Por El Universal

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
A
México cierra en noveno lugar de la clasificación
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      México.- La Selección Mexicana no llegó al objetivo trazado antes de la Copa del Mundo 2026, pero sí lograron meterse al Top 10 de la clasificación en este Mundial.

      La meta mínima eran los Cuartos de Final, estar dentro de las mejores ocho selecciones del orbe, pero se quedaron muy cerca, luego de la eliminación sufrida ante Inglaterra en la ronda de Octavos.

      Sin embargo, su perfecta Fase de Grupos ayudó para finalizar como el mejor eliminado en los Octavos de Final y ocupar la novena posición del ranking final de la Copa del Mundo 2026.

      México finalizó con tres victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra; ya con las rondas eliminatorias, sus números totales quedaron en cuatro triunfos, una derrota y una diferencia de goles de +8.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De los ocho eliminados en Octavos de Final fue el mejor posicionado y es por ello que tomó el noveno sitio de la clasificación final del Mundial que continúa y este jueves arrancará con la ronda de Cuartos de Final.

      En Qatar 2022 la Selección Mexicana finalizó en el lugar 22, de 32 equipos que disputaron la pasada justa mundialista.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Selección Mexicana envía mensaje a la afición tras eliminación
      Selección Mexicana envía mensaje a la afición tras eliminación

      Selección Mexicana envía mensaje a la afición tras eliminación

      SLP

      El Universal

      Los jugadores dedicaron un video emotivo para agradecer el apoyo de la afición tricolor.

      Fulham anuncia a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador: "Viaje increíble"
      Fulham anuncia a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador: "Viaje increíble"

      Fulham anuncia a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador: "Viaje increíble"

      SLP

      AP

      El presidente Shahid Khan resaltó la experiencia y ambición de Arbeloa para liderar al equipo inglés.

      Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial
      Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial

      Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial

      SLP

      AP

      Noruega alcanza cuartos de final por primera vez gracias a la destacada actuación de Erling Haaland.

      Ochoa felicita a Gilberto Mora por graduarse de preparatoria
      Ochoa felicita a Gilberto Mora por graduarse de preparatoria

      Ochoa felicita a Gilberto Mora por graduarse de preparatoria

      SLP

      El Universal

      Gilberto Mora, futbolista mexicano, combina su carrera con logros académicos.