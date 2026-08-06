Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, contuvo el potencial de una revuelta interna durante una reunión cumbre en Marruecos esta semana. Sin embargo, una respuesta mordaz del organismo rector del fútbol europeo el jueves mostró que aún tiene una batalla por delante para aferrarse al poder.

UEFA mantiene oposición firme a plan de Infantino

La UEFA volvió a arremeter contra Infantino y su organización por su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo, y declaró que quiere garantías de que "los intentos de desfigurar el juego de esta manera no volverán a hacerse jamás".

La reacción dejó al descubierto la profundidad de la animadversión hacia Infantino mientras intenta postularse para la reelección el próximo año, al tiempo que procura aplacar la indignación por el plan de participación accionaria. La FIFA emitió una disculpa el miércoles por el plan, y miembros de alto rango del personal, en una reunión de crisis en Rabat, "reafirmaron su pleno apoyo" a su presidencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La respuesta de la UEFA muestra que la disculpa no será suficiente para satisfacer a sus detractores más feroces, que quieren un cambio en la cúpula de la FIFA.

Ese proceso se desarrollará en los próximos meses con una votación en marzo entre las 211 federaciones nacionales miembro. Cada país tiene un voto, y él necesita una mayoría simple para conservar su presidencia.

Reacciones y apoyo a Infantino

Infantino se fue de Nueva York con alrededor de 200 cartas de apoyo de esas federaciones. Es probable que esa cifra se reduzca ahora, pero no está claro cuántas de esas federaciones individuales se volverían contra él cuando llegue el momento de la votación.

Los organismos continentales de fútbol en Europa, Asia y Norte y Sudamérica han expresado distintos grados de oposición a los planes de Infantino. Sin embargo, de manera crucial, las confederaciones no están obligadas a votar de forma colectiva y no hay garantías de alcanzar los 106 votos necesarios para asegurar una mayoría en una elección disputada.

La Federación Inglesa (FA) ha retirado su apoyo, al igual que Serbia, Suecia y Gales. Muchos, muchos otros no se han comprometido.

Infantino, cuya expansión de la Copa del Mundo la ha abierto a más países, tiene una base tradicional de apoyo en África, que cuenta con 54 miembros con derecho a voto. Incluso en medio de las turbulentas repercusiones del plan, ha recibido focos de apoyo de federaciones individuales, incluida la de Qatar, anfitrión del Mundial 2022.

La UEFA mantuvo su amenaza de boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones de la FIFA y reiteró que había perdido la confianza en Infantino.

"El anuncio de ayer de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él no cambia nada", señaló la UEFA.

Infantino sigue en la pelea

La cumbre del miércoles en Rabat fue calificada como una reunión de crisis tras una reacción interna contra el controvertido plan de Infantino.

Su secretario general, Mattias Grafström, manifestó que creó un "tumulto que es difícil de comprender y aceptar". El jefe de desarrollo del fútbol mundial, Arsène Wenger, se distanció de los planes, mientras que el principal asesor de Infantino, Carlos Cordeiro, renunció la semana pasada y el director de operaciones, Kevin Lamour, señaló que el personal fue "engañado" por la falta de transparencia del presidente.

Infantino salió de la reunión con una respuesta unificada de quienes asistieron —en particular Grafström— confirmando el apoyo a su presidencia.

Eso fue una muestra de la determinación del suizo-italiano de resistir la presión sobre su cargo y ganar un cuarto y último mandato hasta 2031.

La redacción del comunicado de la FIFA, sin embargo, quedó abierta a interpretación, al señalar que "los miembros de la Junta Directiva de la FIFA presentes" reafirmaron su apoyo.

La FIFA no ha publicado una lista de asistentes, pero se informó que Wenger, Lamour y la directora de fútbol Jill Ellis estuvieron entre los ausentes.

Se necesitaría que al menos 19 de los 37 miembros del consejo de la FIFA activaran una asamblea general extraordinaria en la que se podría pedir a Infantino que explicara sus acciones.

Encontrar un rival

Una cosa es querer que Infantino se vaya; otra, encontrar a alguien que pueda reunir el apoyo para enfrentarlo.

El presidente qatarí del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, es visto ampliamente como una buena opción. Es el presidente de la asociación de Clubes Europeos de Fútbol, que representa a los principales equipos del continente, incluidos Real Madrid, Barcelona, PSG y Manchester United.

Fue una fuerza unificadora tras el fallido proyecto de la Superliga Europea y podría ser visto como el tipo de candidato capaz de volver a unir a las federaciones nacionales después del plan igualmente divisivo de Infantino.

Hay un inconveniente: no quiere el cargo.

Un portavoz dijo a The Associated Press que Al-Khelaifi no tenía "absolutamente ninguna ambición, ninguna intención y ningún interés en el puesto de la FIFA".

El vicepresidente canadiense de la FIFA, Victor Montagliani, es otro nombre que entra en la lista. La presidenta del fútbol noruego, Lise Klaveness, ha sido contundente en sus críticas a Infantino, y el presidente de la confederación asiática de fútbol, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, también se pronunció con firmeza en oposición a la FFE.

El 18 de noviembre es la fecha límite para que los candidatos se inscriban en la próxima contienda presidencial, exactamente cuatro meses antes de la votación.

La presión aumenta

La FIFA dijo que esperaba que la reunión del miércoles "ayudara a restaurar la confianza" en la organización tras la turbulencia creada por el proyecto de Infantino.

Los detractores de Infantino tenían otras ideas.

La respuesta de la UEFA fue demoledora y afirmó que había dejado "abundantemente claro" que había perdido la confianza en la presidencia de Infantino.

La UEFA añadió: "Esa posición se mantiene".

Fechas clave

Además del plazo del 18 de noviembre para los candidatos, la Copa del Mundo Femenina Sub-20, organizada por Polonia a partir del 5 de septiembre, sería el primer objetivo potencial del boicot amenazado por la UEFA.

Un posible boicot también genera incertidumbre sobre la organización del Mundial Femenino de 2035. Las cuatro federaciones británicas conforman el único postor de la FIFA para albergar el torneo y la decisión se conocerá el 23 de noviembre.