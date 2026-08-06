Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA

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TORONTO (AP) — Coco Gauff entiende el razonamiento detrás de la política de pruebas genéticas introducida recientemente por el circuito de la WTA. Lo que la campeona de dos títulos de Grand Slam no ve con buenos ojos es lo politizada que se vuelve la discusión, lo que, según Gauff, genera "rechazo hacia la comunidad trans".

Coco Gauff pide diálogo matizado sobre pruebas genéticas en tenis

Para ella, el tema requiere una conversación con más matices, por lo que Gauff ofreció el miércoles lo que describió como una respuesta matizada al hablar con reporteros en el Abierto de Canadá en Toronto, después de su victoria en el partido inaugural ante Kayla Day.

"Así que sí, supongo que en cierto modo estoy de acuerdo con intentar proteger la equidad en el deporte femenino. Pero tampoco me gusta el ataque que está generando. Personas a las que en realidad no les importa, pero que solo quieren usar esto como una razón para atacar a la comunidad trans; así que tampoco soy muy fan de eso", señaló Gauff.

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WTA implementa pruebas genéticas para Juegos Olímpicos 2028

Sus comentarios se producen en respuesta a que la Asociación de Tenis Femenino introdujo el mes pasado pruebas genéticas obligatorias, únicas y puntuales, para todas las jugadoras como requisito para competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A las jugadoras se les está realizando la prueba del gen SRY, un segmento de ADN que suele encontrarse en el cromosoma Y, que inicia el desarrollo sexual masculino en el útero e indica la presencia de testículos.

Siguió sin estar claro cuántas mujeres transgénero, si es que hay alguna, compiten a nivel olímpico, y mucho menos en el circuito de la WTA.

La WTA señaló que la política distingue entre el sexo biológico y la identidad de género, y que "no hay intención de faltar al respeto ni de cuestionar la identidad de género o la dignidad de ninguna persona".

El control obligatorio de género —que ya realizan los organismos rectores del atletismo, el esquí y el boxeo— ha sido criticado por expertos en derechos humanos y grupos activistas.

Gauff puso en duda si la introducción del proceso podría haber sido más transparente, al señalar que algunas jugadoras solo se enteraron de la nueva política cuando se anunció.