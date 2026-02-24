logo pulso
México vs Islandia, con fuerte dispositivo de seguridad

La Selección disputará su tercer partido del año frente a Islandia en el Estadio Corregidora

Por El Universal

Febrero 24, 2026 12:38 p.m.
A
La situación en México es preocupante. Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue abatido durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco y su captura desató una ola de violencia de golpeó diversos estados de la República Mexicana.
Entre ellos, Querétaro, donde este miércoles, la Selección Mexicana disputará su tercer partido del año frente a Islandia en el Estadio Corregidora.
El código rojo se levantó en la ciudad queretana, este 25 de febrero regresan las clases presenciales y el encuentro del Tricolor sigue en pie. Si bien, otras opciones se pusieron sobre la mesa, llevar a cabo el encuentro era la principal.
El boletaje está cerca de acabarse y el Gobierno de Querétaro ya trabaja en los protocolos y operativos para resguardar la seguridad de ambas selecciones. Antes y después del encuentro. Mismas estrategias que se han fortalecido luego de lo sucedido el pasado domingo.
Entre las opciones estuvo cambiar el juego de sede, jugarlo a puerta cerrada o cancelarlo; sin embargo, ninguna tomó fuerza. Disputar el choque frente a Islandia en Querétaro fue la principal opción en la Federación Mexicana de Futbol.
Este miércoles, la Femexfut y la Secretaría de Seguridad del estado sostendrán una reunión para detallar lo que será el operativo del encuentro el miércoles a las 20:00 horas.
Como parte de los protocolos se ejecutarán seis anillos de seguridad que abarcarán elementos desde las casetas, colonias aledañas y el traslado de ambos equipos.
La Selección entrenó el pasado lunes por la tarde en las instalaciones de los Gallos Blancos de Querétaro y este martes lo hará en estadio Corregidora para cerrar su preparación.
Este será el tercero de ocho partidos que disputará la Selección Mexicana previo a su debut en la Copa del Mundo 2026. Le restan los choques contra Portugal, Bélgica, Ghana, Australia y Serbia, tres de estos en suelo nacional.

