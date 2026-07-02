Naomi Osaka llega a la tercera ronda

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Naomi Osaka lució un nuevo look otra vez antes de ganar su partido de segunda ronda.

Osaka, cuyas revelaciones de moda se han convertido en un evento por sí mismas en los torneos de Grand Slam, llevó un atuendo menos elaborado para su caminata de entrada que el kimono inspirado en "Kill Bill" que vistió el lunes para su partido de primera ronda.

Aun así atraía mucha atención mientras caminaba desde el vestuario hasta la Cancha 2, seguida por fotógrafos y aficionados que querían tomar sus propias fotos. Este conjunto completamente blanco incluía un cinturón ancho y una larga cola que se arrastraba detrás de ella, que la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam se quitó cuando comenzó a calentar para su partido contra la clasificada Anastasia Gasanova.

Luego despachó rápidamente a Gasanova por 6-3, 6-2.

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"Solo estoy tratando de variar un poco", comentó Osaka sobre su atuendo, y añadió que le preocupaba que una derrota pudiera haber arruinado el tercer cumpleaños de su hija Shai el jueves.

"Solo quería estar aquí por más tiempo, no quería hacer que se subiera a un avión el día de su cumpleaños", expresó Osaka.