Sobresale SLP en el Nacional Charro Infantil

CRISTO EN SU CORAZÓN

CRISTO EN SU CORAZÓN

Subieron al podio Nobleza Charra “Plata” y Nobleza Charra “Oro”

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 14, 2025 03:00 a.m.
A
San Luis Potosí obtuvo buenos resultados en el XXXII Campeonato Nacional Charro Infantil, Juvenil y de Escaramuzas Aguascalientes 2025, donde las integrantes de Nobleza Charra se colocaron en el podio en dos categorías. En Infantil “B”, Nobleza Charra “Plata” terminó en segundo lugar con 288.00 puntos, sólo por detrás de Herencia Charra “Diamante” de Aguascalientes.

En la rama Juvenil, Nobleza Charra “Oro” consiguió el tercer puesto con 303.00 unidades, por debajo de las campeonas “Bandititas” de Baja California y las “Alacranas” de Durango. Estos resultados sitúan a las potosinas entre los más competitivos del país en las categorías formativas, donde el nivel técnico y la disciplina suelen marcar la diferencia.

El Nacionalito es considerado el torneo nacional más importante para las categorías infantiles y juveniles de la charrería, ya que reúne a las escaramuzas y cuadrillas con mayor proyección del país y funciona como plataforma para la detección de talento que podrá competir en certámenes nacionales e internacionales. La actuación de Nobleza Charra refuerza la presencia de San Luis Potosí en ese semillero de jóvenes atletas.

Asimismo, en el Campeonato Regional Zona Occidente de la Federación Mexicana de Charrería, celebrado en el lienzo “Nito Aceves” de Guadalajara, el Bicampeón Nacional RG2 obtuvo 348 puntos en la modalidad de Charro Completo. Durante su actuación —identificada en el reporte como “El Chiringas”— consiguió 43 en la cala de caballo; acertó en los piales y sumó dos remolineados de 22 cada uno y 25 en el tiro de piquete. En las colas logró 43 puntos, la jineteada de toro le dio 22, y en manganas acumuló 70 a pie y 79 a caballo; cerró con 23 del paso de la muerte.

