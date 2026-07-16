Necaxa vs. Atlante en el Clásico Añejo

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México.- Los Potros de Hierro del Atlante se estrenarán una vez más en la Primera División, luego de estar ausentes 12 años los Azulgrana volverán a disputar un partido en el Máximo Circuito nacional cuando visiten este jueves a los Rayos de Necaxa, en el inicio del Apertura 2026.

Los Potros, franquicia que disputó su último torneo en Primera División en el Clausura 2014, hoy comandados por un viejo conocido en el banquillo, Miguel Herrera, quién buscará que este nuevo Atlante sea protagonista en el presente certamen.

Con pocos refuerzos como Eduardo Tercero, con paso en Tigres y Xolos; Oscar Jiménez con experiencia en América, León, entre otros equipos; Diogo Bagui, ex de Xolos; Joaquín Moxica, ex de Rayados y una base que venía jugando en la Liga de Expansión.

Por su parte, Rayos mantuvo a Martín Varini en la dirección técnica y que para este torneo tendrá la misión de meter al equipo en la "Fiesta Grande", ya que el semestre anterior el cuadro de Aguascalientes no figuró en los puestos de Liguilla.

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Para este Apertura 2026 los Hidrocálidos realizaron algunos movimientos, entre los que destacan: Christopher Andrade, arquero procedente del Cancún FC; Diego Ochoa para la defensa; Pedro Pedraza, mediocampista proveniente de Pachuca; Juan Pablo Torres, colombiano que estará para en la zona del medio campo; Juan Valencia, delantero; Matías Espíndola, mediocampista.

CLÁSICO AÑEJO

Necaxa vs Atlante, conocido por ser el Primer Clásico en el balompié mexicano, también como el Clásico del Pueblo, regresa para disputarse luego de 12 años en la Primera División.

La historia de ese duelo añejo se remota al año 1927, donde fue la primera vez en que estos dos equipos se midieron en lo que era la época no profesional, ahí el marcador terminó con un empate a dos goles.

La rivalidad se hizo más fuerte en las primeras campañas de los años 30, ahí los Azulgranas se coronaron frente a Rayos en la 1931-32 y a la siguiente temporada los Rojiblanco alzaron el trofeo de campeones al derrotar a los atlantistas.

En 1950, ya en la era del futbol Profesional, Rayos y Potros disputaron su primer duelo, donde Atlante se impuso a los Rojiblancos por marcador de 4-1 en el estadio de Ciudad de los Deportes.