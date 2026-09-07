Nick Pivetta regresa y Padres San Diego vencen a Nacionales 3-2
Los Padres se mantienen a medio juego de Arizona por el último comodín de la Liga Nacional tras vencer a Nacionales.
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SAN DIEGO (AP) — Nick Pivetta lanzó cinco entradas sin permitir carreras en su regreso tras una larga estadía en la lista de lesionados y los Padres de San Diego vencieron 3-2 el lunes a los Nacionales de Washington, que atraviesan una mala racha, para mantenerse al ritmo en la carrera por los playoffs de la Liga Nacional.
Nick Pivetta y su regreso tras lesión
Jackson Merrill y el dominicano Fernando Tatis Jr. terminaron ambos con tres hits por los Padres, que se mantuvieron a medio juego de Arizona por el último comodín de la LN. Los Diamondbacks ganaron 5-4 en 10 entradas en Kansas City.
Merrill conectó dos sencillos productores de carreras que impulsaron al dominicano Manny Machado. Tatis anotó con el sencillo de Machado en la tercera entrada.
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Rendimiento destacado de jugadores clave
Pivetta (2-2) permitió dos hits en su quinta apertura de esta temporada y logró su primera victoria desde el 1 de abril. Fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 14 de abril por inflamación en el codo derecho y transferido a la lista de lesionados de 60 días el 2 de junio. El derecho ponchó a dos y no dio bases por bolas, al tiempo que realizó 63 lanzamientos, 39 de ellos strikes.
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