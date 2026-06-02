Niega Bielsa conflictos con Nández y Suárez

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MONTEVIDEO.- El técnico Marcelo Bielsa defendió el lunes la decisión de descartar a Nahitan Nández de la convocatoria de Uruguay para la Copa del Mundo al insistir que la misma obedeció exclusivamente a factores deportivos.

Por ser un polifacético jugador que puede desempeñarse de volante, lateral y extremo, la ausencia de Nández fue lo más llamativo cuando el domingo se dio a conocer la nómina de 26 jugadores para la expedición a Norteamérica.

En una rueda de prensa, Bielsa aseguró que no mantuvo diferencia con el hoy jugador del club saudí Al Qadsiah y que fuera pieza habitual durante las eliminatorias de Sudamérica y del seleccionado que quedó tercero en la Copa América de 2024.

"Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos", dijo el técnico argentino. "Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a considerar algo fuera de lo deportivo. "En el caso de Nández entiendo el asombro porque fue un jugador que fue convocado y jugó con mucha regularidad".

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Bielsa destacó que hasta último momento se gestionó la participación de Nández para los partidos amistosos de Uruguay contra Inglaterra y Argelia en la fecha FIFA de marzo.

Mencionó que los puestos de Nández pueden ser cubiertos por Ronald Araujo, Guillermo Varela, Nicolás De la Cruz, Agustín Cannobio y hasta Federico Valverde.

Bielsa justificó la ausencia de amistosos previos al Mundial por el acortamiento de una semana en los entrenamientos preparatorios a raíz de la prolongación de torneos de clubes.

También aclaró un malentendido originado en su anterior conferencia, cuando afirmó que el Mundial sería "la culminación" de su trabajo al frente de Uruguay, y buena parte de la prensa tomó sus dichos como una negativa a una posible renovación de contrato.

"La palabra culminar no es terminar, sino simplemente señalar qué es el punto más alto de una etapa frente a una duda", explicó.