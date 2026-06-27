Noel León logra su primera pole

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México.- Una atrevida y curiosa estrategia le dio a Noel León la pole position para la carrera del domingo en el Gran Premio de Austria en Fórmula 2, pero ese logro significó más que eso, pues es el primer mexicano en conseguirlo dentro de la categoría.

El regiomontano de Campos Racing consiguió un crono de 1.15.554 en el emblemático Red Bull Ring, todo gracias al plan que su equipo ideó.

Ya en la última qualy de la sesión de clasificación, el mexicano salió a la pista cuando el resto de los pilotos estaban en los boxes para el cambio de neumáticos, eso benefició a León porque no había nadie en pista y le permitió tomar todo el aire limpio posible y registrar una vuelta impecable.

Con 10 minutos en el cronómetro, había una gran posibilidad de ver a algún otro volante conseguir un mejor tiempo que el tricolor, pero eso no sucedió para la fortuna de la escudería ibérica y la del regiomontano.

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Durante ese tiempo en el que el resto de pilotos buscaba destronar a Noel, él permanecía atento a cada una de las vueltas de sus rivales que intentaban acercársele.

Por primera vez en la temporada, Noel consigue la posición de privilegio para el domingo, con la gran esperanza de poder coleccionar su primer triunfo en la carrera principal y así sumarlo a sus dos victorias sprint en Canadá y Mónaco, respectivamente.