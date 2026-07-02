Norman Powell va a Chicago en otro fichaje All-Star

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MIAMI.- Sumen a Norman Powell a la lista de los All-Stars de la temporada pasada que están cambiando de destino este verano en la agencia libre de la NBA.

Powell llegó a un acuerdo de dos años que podría valer hasta 45 millones de dólares con los Bulls de Chicago, informó el miércoles a The Associated Press una persona con conocimiento de las conversaciones. Los Pistons de Detroit también habían mostrado interés, según la persona que habló con AP bajo condición de anonimato porque el contrato puede formalizarse hasta el 6 de julio como muy pronto .

ESPN y Chicago Sports Network estuvieron entre los primeros en informar del acuerdo entre Powell y los Bulls, que tendrán una opción de equipo para 2027-28. Powell jugó la temporada pasada en Miami, donde fue elegido al Juego de Estrellas por primera vez y promedió 21,7 puntos en 58 partidos con el Heat.

Miami tendrá un aspecto muy distinto la próxima temporada tras la adquisición de Giannis Antetokounmpo en un traspaso que envió a Tyler Herro y a otros a Milwaukee. Este será el quinto equipo de Powell después de sus etapas con Portland, los Clippers de Los Ángeles, Toronto y el Heat .

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ALL-STARS EN MOVIMIENTO

Powell está entre cinco —y probablemente habrá más— selecciones al All-Star de 2026 solamente que hasta ahora han cambiado de equipo en la temporada baja.

Se suma a Antetokounmpo (de Milwaukee a Miami), Kawhi Leonard y Brandon Ingram (las principales piezas de un traspaso que devuelve a Leonard a Toronto y envía a Ingram a los Clippers de Los Ángeles ), y LeBron James (que deja a los Lakers de Los Ángeles por un equipo aún por decidir). De los 62 jugadores con al menos una selección al All-Star en los últimos cinco años, algo más de la mitad —32 de ellos— han cambiado de equipo al menos una vez en ese periodo.