Orbelín Pineda, enfocado en hacer historia con Selección Mexicana

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Después de dos partidos en la fase de grupos, la Selección Mexicana llega invicta y sin goles en contra al partido contra República Checa, con la posibilidad de terminar con tres victorias por primera vez en su historia.

Sin embargo, para un gran sector de la afición, el Tri sigue sin mostrar su mejor versión.

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A Orbelín Pineda, esas críticas no le afectan, ya que prioriza los resultados por encima de las formas de juego."En estos torneos, lo más importante es ganar, sumar tres puntos, que es lo más difícil y eso trabajamos en el día a día para poder jugar, a veces juegas bien, otras mal, entonces esto es paso a paso, siempre hay detalles por mejorar y ahora tenemos otra gran oportunidad para ganar", declaró el jugador del AEK de Atenas en la previa del encuentro.Después del último entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento, Pineda destacó la unión del grupo y mencionó que "la armonía que tenemos dentro de la cancha lo hemos estado viviendo, en el día a día disfrutamos lo que hacemos y estando en nuestra casa, con nuestra gente, uno se siente mucho más feliz y con mucho más compromiso de salir adelante".En todo el 2026, la defensa ha sido una de las facetas destacadas de la Selección Mexicana.Incluyendo partidos amistosos y de Copa del Mundo, sólo han recibido dos goles en contra (en los juegos de exhibición contra Bélgica y contra Serbia).De acuerdo con Orbelín, es sólo cuestión de tiempo para que los atacantes tricolores empiecen a convertir más goles."No ha sido nada fácil, nos han marcado muy pocos goles y eso habla del gran trabajo que hacemos en lo defensivo todos los días y cuando se nos dé la oportunidad de hacer más goles lo vamos a festejar todos. Esto es de ganar partidos, en un Mundial no puedes dudar ni una milésima de segundos y sabemos que ninguna selección es fácil, pero estamos enfocados e ilusionados con hacer 9 puntos", concluyó.