Inglaterra enfrenta a Ghana en Estadio Boston por segundo triunfo

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El duelo entre

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promete ser uno de los más atractivos de la jornada en la, con dos selecciones que llegan motivadas tras un debut positivo. El conjunto inglés, liderado por, buscaráy dar un paso firme hacia la, en unque podría comenzar a definir al líder del grupo.Por su parte,llega con confianza y la intención de dar la sorpresa ante uno de los favoritos del torneo. La escuadra africana ha demostradoy un juego físico intenso, elementos que podrían complicar a los europeos y abrirle la puerta a unen este enfrentamiento.Con estilos contrastantes,apostará por suy calidad técnica, mientras queintentará equilibrar el duelo con. Todo está listo para un encuentro que promete emociones, intensidad y momentos determinantes en la lucha por avanzar en el Mundial.¿En dónde es elElvs Ghanase juega en:¿Quién será elElpara elvsserá: