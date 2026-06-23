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Inglaterra enfrenta a Ghana en Estadio Boston por segundo triunfo

El partido se juega en Estadio Boston con árbitro Said Martínez de Honduras.

Por El Universal

Junio 23, 2026 04:53 p.m.
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Inglaterra enfrenta a Ghana en Estadio Boston por segundo triunfo
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      El duelo entre

      Inglaterra
      y Ghana

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      promete ser uno de los más atractivos de la jornada en la Copa del Mundo, con dos selecciones que llegan motivadas tras un debut positivo. El conjunto inglés, liderado por Harry Kane, buscará imponer su jerarquía y dar un paso firme hacia la siguiente ronda, en un partido que podría comenzar a definir al líder del grupo.
      Por su parte, Ghana llega con confianza y la intención de dar la sorpresa ante uno de los favoritos del torneo. La escuadra africana ha demostrado solidez defensiva y un juego físico intenso, elementos que podrían complicar a los europeos y abrirle la puerta a un resultado inesperado en este enfrentamiento.
      Con estilos contrastantes, Inglaterra apostará por su poder ofensivo y calidad técnica, mientras que Ghana intentará equilibrar el duelo con velocidad y disciplina táctica. Todo está listo para un encuentro que promete emociones, intensidad y momentos determinantes en la lucha por avanzar en el Mundial.
      ¿En dónde es el partido?
      El partidoInglaterra vs Ghanase juega en: Estadio Boston
      ¿Quién será el árbitro?
      El árbitro para el partidoInglaterra vs Ghana será: Said Martínez (Honduras)

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