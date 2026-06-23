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Alejandro Gertz Manero revela patrimonio en declaración pública

Entre los bienes destacan propiedades heredadas, un edificio completo y un inmueble en Madrid adquirido hace más de una década.

Por EFE

Junio 23, 2026 04:54 p.m.
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Alejandro Gertz Manero revela patrimonio en declaración pública
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      Ciudad de México, 23 jun (EFE).- El exfiscal general de México y actual embajador del país en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, tiene un patrimonio de más de trece inmuebles -diez casas, un departamento, un terrero y un edificio entero-, así como una colección de joyas por valor de un millón de dólares, según consta en su declaración patrimonial revelada este martes.

      Declaración patrimonial y bienes de Alejandro Gertz Manero

      Asimismo, también posee siete vehículos, entre ellos dos Rolls Royce; obras de arte que alcanzan los 450 mil dólares, y cuentas bancarias en España, Suiza y Estados Unidos.

      Toda esta información, avanzada por varios medios de comunicación mexicanos, fue desvelada por el propio funcionario al subir la declaración de sus bienes en la plataforma de consulta abierta Declaranet, como miembro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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      En su cargo como fiscal general, Gertz Manero se negó a hacer públicos estos datos, pero ahora estaba obligado por la normativa vigente de la Cancillería mexicana.

      Propiedades y adquisiciones destacadas

      Entre los bienes declarados, destacan varias casas que heredó a lo largo de su vida (de 200 a más de mil metros cuadrados), un edificio entero también heredado o una propiedad en Estados Unidos de más de un millón de dólares.

      Además, hace más de una década compró un inmueble de 233 metros cuadrados en el barrio madrileño Los Jerónimos, uno de los más caros y exclusivos de la capital de España.

      Según informan medios mexicanos, en esta declaración pública aparecen bienes que el exfiscal general tiene en exclusividad, y no los que puede compartir con otras personas.

      Gertz Manero fue nombrado al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019, durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

      No obstante, en noviembre de 2025, ya en el sexenio de la actual jefa de Estado, Claudia Sheinbaum, renunció al cargo para ser nombrado embajador de México en Reino Unido.

      El funcionario tuvo una gestión polémica en la FGR, entre acusaciones por la falta de resultados en la procuración de justicia, sus largas ausencias de la escena pública y su opacidad y contadas conferencias de prensa.

      Entre las decisiones polémicas de Gertz Manero destacan una propuesta de eliminar el delito de feminicidio, usar la Fiscalía para perseguir a la viuda de su hermano y chocar con el encargado de investigar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayoztinapa.

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