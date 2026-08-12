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Owen Wright protagoniza una fuga de 154 km

Su compañero Muñiz de Canel´s-Java se mantiene mejor colocado

Por Romario Ventura

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Owen Wright protagoniza una fuga de 154 km
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      La tercera jornada de la 76ª Vuelta a Colombia 2026 estuvo marcada por momentos de incertidumbre luego del fuerte terremoto que sacudió al país y que se registró justo antes del inicio de la etapa, generando dudas sobre la realización del recorrido entre Garzón y Neiva.

      Por algunos momentos, la continuidad de la competencia estuvo en riesgo; sin embargo, finalmente la etapa se desarrolló con normalidad y los integrantes del equipo Canel´s-Java pudieron completar el recorrido. La organización dejó entrever que la realización de las siguientes jornadas dependerá de las condiciones de seguridad y de las decisiones que adopten las autoridades nacionales.

      La tercera etapa tuvo una distancia de 161.5 kilómetros, en un recorrido que llevó al pelotón por Gigante, Hobo, Campoalegre, El Juncal y Guacirco. La jornada contempló tres premios de sprint y no tuvo premios de montaña, con una altitud máxima de 942 metros sobre el nivel del mar y un punto mínimo de 283 metros.

      Desde los primeros kilómetros, el grupo comenzó a fragmentarse rápidamente y se formó una fuga en la que el estadounidense Owen Wright, representante de Canel´s-Java, se convirtió en uno de los principales protagonistas.

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      Wright permaneció escapado durante 154 kilómetros, en una larga ofensiva que prácticamente lo llevó hasta las puertas de Neiva. El ciclista estadounidense fue alcanzado cuando restaban apenas seis kilómetros para la meta, después de realizar un enorme esfuerzo durante prácticamente toda la jornada.

      El desgaste acumulado le impidió responder en los kilómetros finales y buscar un resultado destacado en la llegada, aunque durante el recorrido consiguió disputar los premios intermedios de sprint frente a algunos de los equipos más fuertes de la competencia.

      Al rodar prácticamente en solitario durante buena parte de la etapa, el esfuerzo de Wright le permitió conseguir la tercera posición en el tercer sprint de la jornada.

      La tercera etapa contó con la participación de 142 corredores, sin que se registraran bajas en el pelotón. El mejor ubicado de Canel´s-Java en la llegada fue José Ramón Muñiz, quien terminó en la posición 58 con el mismo tiempo registrado por el ganador de la etapa.

      Más atrás ingresaron Efrén Santos, en el puesto 78; Heiner Parra, en la posición 84; e Ignacio Prado, quien ocupó el lugar 93 a 17 segundos del vencedor. Owen Wright, después de su prolongada fuga, finalizó en la posición 119. Parra se encuentra en la posición 64, a 47 segundos; Santos marcha 88, a 5 minutos y 52 segundos; Prado ocupa el lugar 101, a 6 minutos y 23 segundos; mientras que Owen aparece en la posición 136, a 36 minutos y 34 segundos.

      En la clasificación de Mejor Extranjero, José Ramón Muñiz ocupa el segundo lugar, a solamente cuatro segundos del líder. Por equipos, Canel´s-Java se encuentra en la posición 15, a 5 minutos y 39 segundos, mientras que en la clasificación de Metas Volantes, Owen Wright aparece en el puesto 13.

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