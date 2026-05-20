Neurocirujano declara en juicio por muerte de Maradona en Buenos Aires

Buenos Aires, 20 may (EFE).- Pablo Rubino, neurocirujano que realizó la última intervención quirúrgica a Diego Armando Maradona, declarará este jueves en una nueva audiencia del juicio por la muerte del ídolo argentino, que contará además con el testimonio de otros médicos que trataron al astro y una nueva declaración del principal acusado, Leopoldo Luque.

Detalles de la operación y controversias médicas

Rubino fue el especialista que operó a Maradona el 3 de noviembre -tres semanas antes de su muerte- por un hematoma subdural en la cabeza.

La intervención se realizó en la Clínica Olivos, en las afueras de Buenos Aires, y fue impulsada por Luque, neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, pese al desacuerdo de otros profesionales de la salud que habían evaluado al paciente.

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En su testimonio en el primer juicio, anulado en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas, Rubino ofreció detalles sobre la operación y sobre los estudios previos que le realizaron al paciente.

"Recuerdo que los valores no estaban del todo bien, pero era una intervención que tenía que hacerse", expresó.

Testimonios y declaraciones en el juicio

Este jueves está previsto también el testimonio del propio Luque, que hará uso por séptima vez de su derecho -como acusado- de declarar de forma espontánea.

En su última declaración, el jueves de la semana pasada, reprodujo sin previo aviso un vídeo de la autopsia de Maradona, algo que desencadenó una crisis de nervios en una de las hijas del exfutbolista, Gianinna Maradona, quien no había visto la grabación y abandonó la sala enfurecida.

También se prevé que declaren en esta nueva audiencia otros dos médicos que trataron a Maradona en la Clínica Olivos previo a aquella operación: Fernando Villarejo, jefe de Terapia Intensiva, y Sebastián Nani, jefe de Cardiología.

En el primer juicio, Villarejo afirmó que recibió presiones de parte de Luque para sedar profundamente a Maradona durante su paso por la clínica, a pesar de su total desacuerdo.

Nani, por su parte, se refirió a la decisión de los médicos y familiares del exfutbolista de atravesar la recuperación de la cirugía en una vivienda y no en una clínica y opinó que "necesitaba irse a un centro de tercer nivel con un equipo interdisciplinario que conste de un clínico y un psiquiatra con un lugar preparado para el manejo".

En la jornada del martes, Jana Maradona -hija menor de Maradona- responsabilizó a Luque por la decisión de que su padre fuera trasladado a una internación domiciliaria y explicó: "Sentí que era la mejor decisión porque los profesionales sabían más que yo en los temas que se estaban tratando y confié en su criterio".

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una vivienda en las afueras de Buenos Aires a causa de un "edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca".

Además de Luque, son juzgados en este proceso la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa de salud Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.