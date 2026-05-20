Putin y Xi Jinping sellan acuerdos en Beijing: alianza estratégica y energía

BEIJING (AP) — El presidente ruso Vladímir Putin y su homólogo chino Xi Jinping elogiaron sus lazos estratégicos y el creciente comercio de energía, en una reunión en Beijing el miércoles, apenas unos días después de la visita del presidente estadounidense Donald Trump al país.

Acuerdos de cooperación y comercio bilateral

Putin y Xi supervisaron la firma de más de 40 acuerdos de cooperación en áreas como comercio, tecnología e intercambio de medios. Destacaron el aumento de su comercio, especialmente en petróleo y gas natural, y se mostraron alineados en cuestiones internacionales.

Los lazos entre China y Rusia han alcanzado "el nivel más alto de la historia", dijo Xi tras de la ceremonia de firma, cuando hablaba con miembros de las delegaciones y reporteros. Beijing y Moscú acordaron también prorrogar un tratado de amistad firmado por primera vez en 2001.

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Putin dijo a los presentes que "el motor de la cooperación económica es la colaboración ruso-china en el sector energético".

"Durante ´la crisis en Oriente Medio´, Rusia sigue manteniendo su papel como un proveedor fiable de recursos, y China sigue siendo un consumidor responsable de estos recursos", añadió Putin, en una aparente referencia a la guerra de Estados Unidos con Irán.

Xi subrayó la necesidad de un "cese completo de las hostilidades" en Oriente Medio, según la prensa estatal china.

"Un fin temprano del conflicto ayudará a reducir las interrupciones a la estabilidad del suministro de energía, el flujo fluido de las cadenas industriales y de suministro, y el orden del comercio internacional", afirmó Xi.

Por la noche, Xi y Putin sostuvieron una conversación tomando té en el Gran Palacio del Pueblo, donde el presidente chino expresó confianza en seguir fortaleciendo la relación entre los dos países, según la prensa estatal. Putin partió después hacia el aeropuerto y despegó en su avión oficial.

Impacto y contexto del comercio energético

China se convirtió en el principal socio comercial de Rusia tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú en 2022. Beijing ha dicho que es neutral en el conflicto, y mantiene lazos comerciales con el Kremlin pese a las sanciones económicas y financieras de Estados Unidos y Europa.

China es también el principal comprador de petróleo y gas rusos, y Moscú espera que la guerra en Irán incremente la demanda. Sin embargo, no se produjeron avances visibles sobre el proyectado gasoducto Fuerza de Siberia 2, que Rusia ha impulsado para aumentar las exportaciones a China.

Un asesor presidencial ruso indicó anteriormente que las exportaciones de petróleo ruso a China crecieron un 35% en el primer trimestre de 2026 y que Rusia es uno de los mayores exportadores de gas natural a China.

El comercio bilateral entre los dos países rondó los 228.000 millones de dólares en 2025, según la agencia noticiosa china Xinhua.

Xi afirmó que el comercio en áreas como la energía sirve como "pilar estabilizador" de la relación y se comprometió a acelerar la cooperación en otras áreas, como la inteligencia artificial, la economía digital y la innovación tecnológica.

Xi y Putin muestran un frente unido en asuntos internacionales

El viaje se produce unos días después de la visita de Trump a Beijing, en una secuencia que pretende afianzar la imagen de China como una superpotencia influyente, según expertos.

"El mensaje es claramente que China mantiene una amistad y una asociación estratégica con la potencia que quiera, y Estados Unidos es solo una de ellas", afirmó Steve Tsang, director del Instituto China SOAS en la Universidad de Londres.

Putin también subrayó la cooperación de China y Rusia en política exterior como "uno de los factores estabilizadores clave en el escenario internacional".

"En la tensa situación actual en el escenario internacional, nuestra estrecha cooperación es particularmente necesaria", dijo.

Xi, por su parte, repitió críticas al "unilateralismo y el hegemonismo", en lo que pareció ser una referencia velada a acciones de Estados Unidos. Dijo que "el mundo enfrenta el peligro de volver a la ley de la selva".

En febrero de 2022, apenas unas semanas antes de la invasión de Ucrania por parte del Kremin, China y Rusia anunciaron una asociación "sin límites" durante un viaje de Putin a Beijing.

Beijing asegura que es neutral en el conflicto, aunque en la práctica apoya a Moscú mediante frecuentes visitas de Estado, un comercio creciente y ejercicios militares conjuntos. China también ha ignorado las exigencias de Occidente de dejar de proporcionar componentes de alta tecnología para las industrias armamentísticas del Kremlin.

Putin invitó a Xi a visitar Rusia en 2027 y dijo que participaría en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico prevista para noviembre en el sur de China.

Xi y Putin se elogian mutuamente como "amigos"

Tanto Putin como Xi continuaron haciendo gala de sus estrechos lazos personales.

"Mi querido amigo", dijo Putin al saludar a Xi. "Estamos verdaderamente encantados de verlo. Nos mantenemos en contacto constante, tanto personalmente como a través de nuestros asesores en el gobierno".

Xi también se dirigió a Putin como "mi viejo amigo" al inicio de sus conversaciones y dijo que era importante construir sobre "la base de la confianza mutua" entre los países. Los dos líderes se han elogiado profusamente en el pasado, y Xi llegó a describir en un momento dado a Putin como su "mejor y más íntimo amigo".

Putin y Xi necesitan usar sus lazos estrechos para apuntalar su imagen en sus países, indicó Willy Lam, investigador principal sobre China en la Fundación Jamestown.

Putin "necesita decirles a sus compatriotas y al mundo que Rusia cuenta con el apoyo de China en términos de comprar su petróleo y gas y otros apoyos financieros tangibles e intangibles", agregó Lam.

Por su parte, para Xi, recibir las visitas de Trump y Putin en un intervalo tan corto es una importante fuente de crédito ante la cúpula del liderazgo comunista del país.