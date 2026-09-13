logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Fotogalería

Fotogalería | Estados Unidos conmemora 25 años del 11S entre dolor y reclamos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Padres se aferran a último comodín

Jackson Merrill y Bernardo Tatis conectan jonrones para vencer a Gigantes

Por AP

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
A
Padres se aferran a último comodín
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SAN FRANCISCO.- Jackson Merrill y Fernando Tatis Jr. conectaron sendos vuelacercas solitarios, Mason Miller lanzó una novena entrada impecable y los Padres de San Diego se impusieron el sábado 7-6 sobre los Gigantes de San Francisco.

      Michael King (11-9) se sobrepuso a jonrones solitarios del dominicano Rafael Devers y de Shay Whitcomb para permitir tres carreras en siete entradas, pero los Gigantes reaccionaron contra el relevista venezolano Bradgley Rodriguez. Drew Cavanaugh abrió con el primer jonrón de su carrera, y Drew Gilbert añadió un cuadrangular de dos carreras para acercarse a una anotación.

      Miller contuvo a los Gigantes a partir de ahí, ponchando a dos con 19 lanzamientos para su 36º salvamento.

      Los Padres comenzaron el día con medio juego de ventaja sobre los Diamondbacks de Arizona en la puja por el último comodín de la Liga Nacional. Arizona tenía previsto jugar más tarde contra los Rangers de Texas.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En su segunda apertura en las Grandes Ligas, el venezolano César Perdomo (0-1) permitió cinco carreras con 10 hits en 4 2/3 entradas.

      El batazo de Devers en la primera entrada fue el séptimo jonrón del mes para el toletero. Batea para .342 con 19 carreras impulsadas y un porcentaje de embasado de .456 en septiembre.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Lionel Messi anota y Miami empata con Nashville en MLS
        Lionel Messi anota y Miami empata con Nashville en MLS

        Lionel Messi anota y Miami empata con Nashville en MLS

        SLP

        AP

        Messi marcó su 19º gol en la MLS, pero Nashville mantuvo su invicto en cuatro duelos contra Miami.

        Emmanuel Rodríguez conecta jonrón en su debut y Mellizos ganan
        Emmanuel Rodríguez conecta jonrón en su debut y Mellizos ganan

        Emmanuel Rodríguez conecta jonrón en su debut y Mellizos ganan

        SLP

        AP

        Mellizos lograron una victoria ajustada 4-3 sobre Guardianes de Cleveland, que mantienen lucha por la división.

        Rays de Tampa Bay vencen 3-2 a Astros de Houston
        Rays de Tampa Bay vencen 3-2 a Astros de Houston

        Rays de Tampa Bay vencen 3-2 a Astros de Houston

        SLP

        AP

        Palacios y Mesa Jr. destacaron en ofensiva para los Rays frente a Houston.

        Marlins de Miami remontan y vencen a Angelinos 4-3
        Marlins de Miami remontan y vencen a Angelinos 4-3

        Marlins de Miami remontan y vencen a Angelinos 4-3

        SLP

        AP

        Josué de Paula y Hunter Feduccia anotaron la carrera decisiva en la novena entrada.