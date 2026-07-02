Paquetá se perderá el partido ante Noruega

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MORRISTOWN, Nueva Jersey.- El mediocampista brasileño Lucas Paquetá, que salió cojeando del campo al descanso durante el último partido de la Seleção en el Mundial, sufre una lesión en el muslo.

Paquetá fue sustituido para el inicio de la segunda mitad en la victoria 2-1 de Brasil sobre Japón el lunes. El volante ofensivo se perderá el partido de octavos de final contra Noruega el domingo en East Rutherford, Nueva Jersey.

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que Paquetá, de 28 años, se sometió a pruebas que revelaron la lesión en la parte posterior del muslo izquierdo.

"El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, supervisado por el cuerpo médico de la selección brasileña, con el objetivo de lograr su recuperación y regreso a la actividad en el menor tiempo posible", informó la CBF. Danilo Santos asoma como el relevo de Paquetá, aunque Neymar, Fabinho, Ederson, Endrick y Gabriel Martinelli también son opciones. Paquetá suma 13 goles en 67 apariciones internacionales.

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