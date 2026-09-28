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Paratleta potosino suma dos oros

Jesús Eduardo Ponce conquista doble presea en la Paralimpiada Nacional

Por Romario Ventura

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Paratleta potosino suma dos oros
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      El para atleta vallense Jesús Eduardo Ponce Bueno consiguió dos medallas de oro en la Paralimpiada Nacional, que se desarrolla en Guadalajara, Jalisco, dentro de la disciplina de Para Powerlifting, confirmando su lugar entre los principales exponentes potosinos de esta especialidad.

      En la plataforma de la Unidad Deportiva López Mateos, el representante de San Luis Potosí registró levantamientos de 100, 105 y 100 kilogramos, con lo que obtuvo una presea dorada por su mejor levantamiento. La segunda medalla de oro llegó en la competencia de totales dentro de la categoría de 65 kilogramos.

      Originario de Ciudad Valles, Ponce Bueno comenzó su participación en la Paralimpiada Nacional en 2022 y desde entonces se ha mantenido en el podio en cada edición. Su desarrollo también lo ha llevado a integrar la selección nacional y a competir a nivel internacional, con participaciones en un Mundial celebrado en El Cairo, Egipto, y en otro certamen en Chile, trayectoria que le valió el Premio Estatal del Deporte 2025.

      Tras concluir su participación en Guadalajara con dos preseas de oro, Jesús Eduardo se reincorporará a su concentración en la Ciudad de México, donde continuará con su preparación de cara al próximo Open de las Américas, competencia que se celebrará en territorio mexicano.

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