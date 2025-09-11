Parsons y Quinn se reencuentran como rivales

GREEN BAY.- Micah Parsons, el ala defensiva de los Packers de Green Bay, sigue agradecido con Dan Quinn, el entrenador de los Commanders de Washington, aunque ya ninguno está en Dallas.

Quinn fue el coordinador defensivo de los Cowboys durante las primeras tres temporadas de Parsons con el equipo. Se convirtieron en rivales del Este de la Conferencia Nacional cuando Washington contrató a Quinn.

Ya no están en la misma división, pero el jueves se enfrentarán en la segunda semana de la temporada, cuando los Commanders de Quinn visiten el Lambeau Field.

“Es como una figura paterna, un tío, como quieras llamarlo”, dijo Parsons. “Vamos a estar juntos para siempre. Estamos en esto a largo plazo y tal vez nuestros caminos se crucen de nuevo algún día”.

Sus caminos se cruzarán el jueves, aunque quizás no de la manera que Quinn hubiera preferido. Quinn sabe muy bien que la presencia de Parsons puede ser un sueño para un coordinador defensivo y una pesadilla para una ofensiva rival.

“Me sorprendió que lo cambiaran, me divertí mucho entrenándolo”, comentó Quinn. “Te hace sacar lo de científico loco para averiguar: ‘Está bien, ¿y si él estuviera aquí y cómo lo destacarías? ¿Y qué tal aquí?’”

Este juego podría depender de qué tan bien Parsons y el resto de los defensores de los Packers controlen a Jayden Daniels, quarterback de los Commanders que llevó a Washington al juego de campeonato de la NFC como novato la temporada pasada.

Daniels lanzó para 233 yardas y un touchdown mientras y corrió para 68 yardas en la victoria 21-6 sobre los Giants de Nueva York en la primera semana. Parsons participó en menos de la mitad de las jugadas de Green Bay mientras se recupera de un problema de espalda, pero logró una de las cuatro capturas de los Packers en la victoria por 27-13 sobre los Lions de Detroit.

Parsons debutó el domingo co los Packers, poco más de una semana después de que Green Bay lo adquiriera de Dallas y lo convirtiera en el jugador, que no es un quarterback, mejor pagado en la historia de la liga. Mientras estaba con Dallas la temporada pasada, Parsons totalizó cuatro 1/2 capturas en los dos enfrentamientos de los Cowboys con Washington.

“No dejas que los que destrozan juegos destrocen el juego”, expresó Daniels. “Tienes que mantener un ojo en él. … Le pagaron mucho dinero por una razón. Es un jugador muy bueno”.

Conexión Quinn-LaFleur

Parsons no es el único miembro de los Packers con lazos con Quinn.

Matt LaFleur, el entrenador en jefe de Green Bay, fue coach de mariscales de campo en el personal de Quinn en Atlanta de 2015-16 y ayudó a los Falcons a llegar al Super Bowl.

“Estoy bastante seguro de que no estaría aquí ahora mismo si no fuera por estar con Dan Quinn esos dos años en Atlanta”, manifestó LaFleur. “Simplemente cambió toda mi mentalidad en cuanto a cuánto te puedes divertir dentro del edificio y aún así ponerte a trabajar”.