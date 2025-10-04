Partidos y horarios de la jornada sabatina en la Liga MX

Este sábado continúa la actividad de la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con cuatro partidos de alto voltaje, en particular los últimos dos, los cuales serán transmitidos por televisión abierta.

La temporada regular se acerca a su final y los equipos se mantienen en la lucha por escalar posiciones en la tabla general, algunos otros para evitar caer a la zona de Play-In o quedar fuera de zona de clasificación.

El primer partido del día será en La Corregidora con el choque entre los Gallos Blancos del Querétaro y el Puebla, ambos en el fondo de la tabla de posiciones.

Más tarde, el León recibe al Toluca mientras que, a la misma hora, en el Volcán los Tigres recibirán al Cruz Azul en el partido más atractivo de este sábado en una batalla por los primeros lugares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente, el América enfrentará a Santos Laguna en el estadio Ciudad de los Deportes.

A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

Querétaro vs Puebla.

Hora: 17:00 horas.

Transmisión: FOX, Caliente TV.

León vs Toluca.

Hora: 19:00 horas.

Transmisión: FOX, Caliente TV.

Tigres vs Cruz Azul.

Hora: 19:00 horas.

Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV.

América vs Santos Laguna.

Hora: 21:05 horas.

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.