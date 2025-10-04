Encierran a individuos por violencia familiar

En atención a reportes , oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo, en diferentes hechos, la detención de dos hombres que fueron señalados de violencia familiar, ambos hechos se suscitaron en el cuadrante norte de la ciudad.

En una primera intervención los agentes municipales acudieron a la calle Monte Carmelo de la colonia Angostura Norte donde tuvieron contacto con una mujer de 25 años, que informó que momentos antes, su padre había llegado al domicilio aparentemente bajo los influjos del alcohol, con un comportamiento de violencia, por lo que solicitó la intervención policial.

La joven manifestó temer por su integridad, ya que el señalado cuenta con antecedentes de violencia familiar, por lo que solicitó la detención de José Antonio “N” de 54 años, para proceder legalmente.

La segunda detención se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Hidalgo Rural de San Luis, donde una ciudadana de 76 años había sido agredida por su hijastro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el lugar, la adulta mayor narró que el señalado la agredió verbalmente y la empujó, razón por la que temía por su integridad y era su deseo proceder legalmente contra Luis Gerardo “N” de 36 años.

Finalmente, ambos asegurados fueron presentados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente canalizados a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales, donde se deslindarán responsabilidades.