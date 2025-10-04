Se desata incendio en refinería en LA

El Segundo, Cal.- Los bomberos seguían arrojando agua el viernes por la mañana en una refinería de petróleo de Chevron en las afueras de Los Ángeles en la que se registró un incendio la noche anterior, y las llamas gigantescas eran visibles a kilómetros de distancia.

Las autoridades de El Segundo, California, instalaron a la población para evitar salir. En la madrugada del viernes, el fuego estaba contenido y no había riesgos para la seguridad pública, señalaron las autoridades municipales en un comunicado. No se habían ordenado evacuaciones.

La llovizna del viernes por la mañana, la capa marina y los vientos ligeros mantenían la mayor parte de la columna de humo en el aire, detalló la agencia de calidad del aire en un comunicado, pero eso podría cambiar a medida que los vientos de tierra se fortalezcan.

La agencia alentó a los residentes a verificar la calidad del aire en tiempo real local ya permanecer en el interior, mantener las ventanas y puertas cerradas y usar sus purificadores de aire HEPA si ven o huele humo o detectan niveles elevados de contaminación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los residentes en las inmediaciones de la refinería contaron que sintieron un temblor y luego vieron las llamas.

“Prácticamente, todo el cielo estaba anaranjado”, afirmó Sam Daugherty, quien le dijo a KABC-TV que vive a 10 cuadras de distancia y comenzó a empacar una bolsa presa del pánico.

La refinería de Chevron tiene una superficie que ronda los 3.9 kilómetros cuadrados y cuenta con más de 1,770 kilómetros (1,100 millas) de tuberías, según la web de la compañía. El recinto, que está operativo desde 1911, puede refinar hasta 290,000 barriles de petróleo crudo por día, incluyendo gasolina, combustible para aviones y diésel.