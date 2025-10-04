logo pulso
Disputados duelos en el Academy Open de Raquet

Por Romario Ventura

Octubre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Disputados duelos en el Academy Open de Raquet

El Academy Open de Ráquetbol que se celebra del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Lomas Raquet Club, vivió este miércoles una jornada llena de intensidad, emoción y alto nivel competitivo, con la participación de destacados jugadores locales, nacionales e internacionales.

El torneo se desarrolla en las instalaciones del Lomas Raquet Club, cuyas canchas y servicios han permitido el normal desarrollo de la competencia y han facilitado la asistencia y el seguimiento de los partidos por parte de la afición potosina.

El duelo más esperado fue el enfrentamiento de Javier Mar y Rodrigo Montoya, actuales campeones nacionales, frente a la dupla de Nicolás Galindo y Axel Sánchez jugadores estrellas dentro de la academia de ráquetbol del Lomas Raquet Club en la modalidad Open Dobles. Tras un partido reñido, Mar y Montoya demostraron su experiencia y jerarquía, imponiéndose con parciales de 1-4, 11-9, 8-11 y 11-5, para avanzar a la siguiente fase.

En la rama femenil, las campeonas nacionales Alexandra Herrera y Montse Mejía confirmaron su favoritismo con un triunfo sólido ante Ana Laura Flores y Jessica Parrilla en la modalidad Open Dobles, con marcadores de 11-2, 11-7 y 11-6.

Por su parte, Daniel de la Rosa acompañado del estadounidense DJ Mendoza, superó en un emocionante encuentro a la pareja integrada por Alejandro Bear y Sebastián Chevaile en el Open Dobles Varonil, con parciales de 11-4, 11-9, 8-11 y 11-9. Mendoza también brilló en la modalidad individual, imponiéndose a Axel Sánchez con un marcador de 18-16, 11-8 y 11-8.

Otro de los duelos destacados fue el triunfo de Emir Martínez sobre Sebastián Chevaile en el Open Varonil, con parciales de 1-11, 12-10, 11-5 y 11-7, en un encuentro que mantuvo expectantes a los asistentes.

En las categorías de desarrollo, Luis Esparza venció a Naomi Alonso en un apretado partido de la Categoría C, que se definió en cinco sets con parciales de 11-9, 9-11, 9-11, 11-7 y 11-8. Finalmente, en la categoría Dobles Masters 35+, la dupla de Eduardo Hernández y Marco Galindo superó a Pedro Miramontes y Daniel García por 11-4, 11-9, 8-11 y 11-9.

