Peloteros a resistir el tope salarial

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NUEVA YORK.- El jefe del sindicato de jugadores de béisbol insistió en que su organización combatirá la propuesta de la gerencia de imponer un tope salarial el tiempo que sea necesario, mientras avanzan las negociaciones bajo la amenaza de un cierre patronal que podría llegar a cancelar partidos la próxima temporada.

Las Grandes Ligas propusieron un tope salarial la semana pasada y el organismo parece dispuesto a iniciar un cierre patronal después de que el actual convenio laboral expire el 1 de diciembre.

"El sindicato nunca ha sido quebrado y nunca lo será", afirmó el lunes el director ejecutivo interino Bruce Meyer durante una sesión en línea de preguntas y respuestas con periodistas. "Nuestros jugadores tienen lo que tienen, incluido ser el único deporte que no tiene esta restricción definitiva, el tope salarial, porque nuestros jugadores siempre han sido los más unidos y eso va a continuar".

El béisbol ha tenido nueve paros laborales desde 1972; el último fue un cierre patronal de 99 días que retrasó ligeramente la temporada 2022. No se han perdido juegos de temporada regular desde una huelga de 7 meses y medio en 1994-95, la última vez que MLB propuso un tope.

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La NFL tiene tope desde 1994, la NBA desde 1984-85 y la NHL desde 2005-06.

"Los sindicatos de los otros deportes no aceptaron sistemas de tope salarial porque pensaran que era algo bueno para los jugadores. Eso no fue lo que pasó", sostuvo Meyer. "De una forma u otra, no pudieron pelear como lo ha hecho nuestro sindicato y no estoy criticando a nadie, es simplemente un hecho. Nuestro sindicato siempre ha sido el más sólido, y por eso nuestro sindicato tiene el mejor sistema".

No se ha programado la próxima sesión de negociación. El sindicato propuso la semana pasada ampliar la agencia libre y los derechos de arbitraje salarial, además de casi duplicar el salario mínimo de las Grandes Ligas y aumentar el reparto de ingresos.

La propuesta del jueves pasado de la MLB limitaría el gasto de los equipos en 2027 a 245,3 millones de dólares, usando cifras de nómina para el impuesto de lujo que incluyen 20,1 millones de dólares en prestaciones y el fondo de bonificaciones previo al arbitraje. También establecería un piso de nómina de 171,2 millones de dólares, obligando a algunos equipos a gastar más. Los Dodgers de Los Ángeles tuvieron una nómina de 415,2 millones de dólares el día inaugural de este año, alrededor de 170 millones por encima del tope propuesto.

"Nuestra propuesta de tope y piso salarial atiende las preocupaciones de nuestros aficionados al nivelar el terreno de juego, al tiempo que comparte los ingresos del béisbol con los jugadores 50/50 como las otras ligas", señaló el portavoz de MLB, Glen Caplin, en un comunicado. "Bajo nuestra propuesta, los jugadores de Grandes Ligas recibirán más compensación en el primer año del sistema que en 2026".