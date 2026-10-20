Pilotos de Canel´s lucharon por puntos

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La undécima fecha de NASCAR México Series, disputada en el circuito internacional Emerson Fittipaldi del Autódromo Yucatán, representó un nuevo desafío para los pilotos de Canel´s, Logitech G, Mobil 1 y Laboratorio Tequis en la tercera ronda puntuable de The Chase. Rubén García Jr., al volante del auto número 88, llegó como líder del campeonato tras finalizar cuarto en la primera carrera del fin de semana, mientras que su compañero Max Gutiérrez, del número 23, ocupaba la séptima posición, ambos con el objetivo de sumar puntos importantes rumbo a la gran final del 8 de noviembre en la Ciudad de México.

La jornada comenzó con el Warm Up, sesión en la que el ingeniero Ramiro Fidalgo evaluó el comportamiento de ambas unidades antes de la carrera Yucatán 200. Posteriormente, durante la calificación, los autos del equipo enfrentaron dificultades para encontrar el ritmo ideal y finalizaron en las posiciones 19 y 22 de la parrilla de salida, con García Jr. y Gutiérrez, respectivamente, obligados a remontar desde la parte posterior del contingente.

Durante los primeros giros, ambos pilotos trabajaron para recuperar posiciones, aunque el avance fue gradual y las unidades de Canel´s se mantuvieron lejos de los primeros lugares. Ante las dificultades para encontrar mayor velocidad, el equipo modificó su estrategia de carrera con la intención de mejorar el rendimiento y aprovechar las oportunidades que se presentaran en el trazado yucateco.

La llegada del stage permitió realizar carga de combustible, cambio de neumáticos y ajustes en los automóviles para afrontar la segunda parte de la competencia. Con el reinicio, García Jr. y Gutiérrez protagonizaron duelos por posiciones y comenzaron una remontada que los llevó a colocarse en los primeros puestos, llegando incluso a ocupar provisionalmente el primero y segundo lugar antes de una bandera amarilla. La neutralización modificó nuevamente el panorama y los pilotos perdieron posiciones debido a que la vuelta no se había completado cuando apareció la señal de precaución.

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En el cierre, la competencia se intensificó con una lucha cerrada entre los pilotos que disputan el campeonato y aquellos que buscaban mejorar su posición en la clasificación general. Las características del circuito dificultaron los rebases, pero Rubén García Jr. logró mantenerse dentro del top cinco y cruzó la meta en la tercera posición de NASCAR México Series, resultado que le permitió conservar una cosecha importante de puntos en The Chase. Por su parte, Max Gutiérrez perdió terreno en los giros finales y terminó en el décimo lugar general, octavo dentro de su categoría.

Con este resultado, Canel´s, Logitech G, Mobil 1 y Laboratorio Tequis mantienen el trabajo enfocado en la definición del campeonato, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Rubén García Jr. buscará aprovechar su posición en la pelea por el título, mientras que Max Gutiérrez intentará cerrar la temporada con una actuación que le permita avanzar en la clasificación. La última cita será determinante para definir al campeón de NASCAR México Series 2026.