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Piratas apalean a los Marineros

Ashcraft domina con 10 ponches; Rodríguez impulsó tres carreras

Por AP

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Piratas apalean a los Marineros
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      PITSBURGH.- Braxton Ashcraft lanzó seis sólidas entradas, su compañero de batería, el dominicano Endy Rodríguez impulsó tres carreras y Ryan O´Hearn conectó tres imparables para ayudar a los Piratas de Pittsburgh a aplastar 11-1 a Marineros de Seattle la noche del miércoles.

      Ashcraft (7-3) ponchó a 10 sin otorgar bases por bolas, mientras permitió una carrera y cinco hits. Se convirtió en el primer lanzador de los Piratas en registrar al menos dos aperturas en una misma temporada con por lo menos 10 ponches y cero boletos desde, al menos, 1901.

      El doble de dos carreras de Rodríguez abrió la pizarra en una cuarta entrada de cinco anotaciones ante Bryan Woo (6-6), cuando los Piratas se adelantaron 5-1. Rodríguez también conectó un sencillo productor en una séptima entrada de cuatro carreras que amplió la ventaja a 9-1.

      Carmen Mlodzinski lanzó cuatro entradas sin permitir carreras para conseguir su segundo salvamento.

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      Tyler Callihan conectó un triple que remolcó a Rodríguez en la cuarta; luego Jake Mangum y Esmerlyn Valdez siguieron con sencillos productores.

      O´Hearn pegó dos dobles, incluido uno que impulsó dos carreras en la séptima. Valdez y Nick Gonzales sumaron dos hits cada uno, y Callihan produjo dos carreras.

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