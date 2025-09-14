Piratas remontan y vencen a los Nats

WASHINGTON.- Bubba Chandler llevó un juego perfecto hasta la sexta entrada, Andrew McCutchen y Nick Yorke conectaron sencillos de dos carreras en la octava entrada y los Piratas de Pittsburgh vencieron el sábado 4-1 a los Nacionales de Washington, rompiendo una racha de siete derrotas consecutivas.

Jared Triolo cerró la pizarra con un jonrón solitario en la novena.

En su primera apertura, el siete de septiembre contra Milwaukee, Chandler permitió nueve carreras y nueve hits en dos 2/3 entradas.

Carmen Mlodzinski (4-8) lanzó dos entradas para llevarse la victoria.

Cole Henry (1-2) otorgó dos bases por bolas en la octava mientras sacaba un out y cargó con la derrota.

El abridor de los Nacionales, Andrew Alvarez permitió tres hits y una base por bolas mientras ponchaba a cinco, sorteando uno o más corredores en base en cuatro de sus seis entradas.

Por los Piratas, los dominicanos Alexander Canario de 2-1 y Liover Peguero de 1-0 con una anotada.