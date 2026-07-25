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Pogacar se lleva la 19na. etapa

El esloveno amplía su ventaja en el Tour; Del Toro se mantiene 3ro.

Por AP

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Pogacar se lleva la 19na. etapa
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      ALPE D´HUEZ.- Tadej Pogacar lanzó un impresionante ataque en solitario desde el pie del icónico Alpe d´Huez para ganar el viernes la 19na etapa del Tour de Francia y ampliar su ventaja en la clasificación general.

      Incluso para los elevados estándares del cuatro veces campeón del Tour, fue una de sus victorias más sobresalientes, ya que estaba a más de tres minutos de distancia cuando faltaban 12 kilómetros (unos 7,5 millas).

      Sin un compañero de equipo en el último tramo, alcanzó al ecuatoriano Richard Carapaz y al francés Lenny Martinez cuando restaban 1,5 kilómetros y luego aceleró para lograr su quinta victoria de etapa en la carrera de este año y la 26 de su trayectoria.

      "Es muy bonito ganar aquí arriba. Estoy súper feliz de llevarme la victoria", dijo Pogacar.

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      Martinez terminó seis segundos detrás y Carapaz —quien ganó el jueves la 18va etapa con una brillante victoria en solitario tras una escapada— llegó nueve segundos después. El estadounidense Sepp Kuss, que se desfondó en los kilómetros finales, quedó a 1 minuto y 14 segundos.

      Con una ventaja de 7 minutos y 11 segundos sobre Remco Evenepoel en la clasificación general, y con dos etapas por disputarse, Pogacar está cerca de unirse a Eddy Merckx, Miguel Indurain, Jacques Anquetil y Bernard Hinault como los únicos hombres que han ganado cinco Tours.

      Salvo contratiempo o accidente, el astro esloveno del ciclismo será coronado cuando la carrera termine el domingo en los Campos Elíseos de París.

      El mexicano Isaac del Toro, compañero de Pogacar en el equipo UAE Team Emirates XRG, se mantiene tercero en la general, retrasado a 9:42 minutos.

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