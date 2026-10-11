logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Portugal suspende a Cristiano Ronaldo

Inicia un proceso disciplinario tras abandonar a la Selección

Por AP

Octubre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Portugal suspende a Cristiano Ronaldo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      LISBOA.- La federación portuguesa de futbol suspendió a Cristiano Ronaldo e inició un proceso disciplinario contra el jugador por abandonar al equipo.

      La federación indicó en un comunicado el sábado que el caso fue remitido a su comité de investigación disciplinaria y que mantendrán sus conclusiones confidenciales hasta que se determinen.

      El jugador de 41 años dejó la concentración de la selección de Portugal durante la ventana internacional tras una disputa con el nuevo entrenador, Jorge Jesus, por la falta de minutos de juego en la Liga de Naciones .

      Portugal ganó los tres encuentros en los que Cristiano fue suplente sin ingresar o estuvo ausente, y su reemplazo, Gonçalo Ramos, aprovechó la oportunidad anotando tres goles.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cristiano participó únicamente en el partido inaugural de Portugal en la Liga de Naciones, en el que fue reemplazado por Ramos en una victoria 1-0 sobre Gales. Dejó el plantel después de ver el segundo partido desde el banquillo de suplentes —una victoria 2-1 en Noruega— y Portugal no mostró efectos negativos por su salida con triunfos sobre Dinamarca y Noruega para asegurar un lugar en los cuartos de final.

      Cristiano Ronaldo cerró el parón internacional con una larga publicación dirigida a sus 679 millones de seguidores en Instagram, en la que pidió al seleccionador Jorge Jesus que reconociera su error al pedirle que calentara en la banda en Oslo y luego no hacerlo entrar al campo. El técnico de Portugal no reconoció ningún error.

      Añadió que esperaba una suspensión conforme al reglamento de la federación, pero prometió a sus aficionados que "tendremos uno o más partidos de despedida".

      El portugués podría enfrentar un castigo severo por abandonar la concentración.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United
      Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United

      Messi y Suárez lideran goleada 4-0 de Inter Miami a D.C. United

      SLP

      AP

      La victoria 4-0 ante D.C. United fue la primera de Inter Miami desde agosto y la primera con el entrenador Cristian González.

      Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs
      Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs

      Guardianes de Cleveland vencen a Medias Blancas y avanzan en playoffs

      SLP

      AP

      Cleveland superó 2-0 a Chicago con 12 ponches de Williams y jonrón de Ramírez.

      Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China
      Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China

      Medvedev gana en Shanghái tras descalificación en China

      SLP

      AP

      Carlos Alcaraz extendió su racha ganadora a siete partidos con victoria sobre Juan Manuel Cerúndolo.

      Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido
      Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido

      Bayern Munich empata 2-2 tras error de Neuer en gol rápido

      SLP

      AP

      El portero Manuel Neuer falló en el despeje inicial y permitió un gol a los ocho segundos en el partido Bayern vs Augsburg.