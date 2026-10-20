Potosino conquista el oro en tenis de mesa

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El deportista potosino Sergio Jiménez obtuvo la medalla de oro en la disciplina de tenis de mesa durante los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, que se celebran en la ciudad de León, Guanajuato. El representante de San Luis Potosí tuvo una destacada participación en esta justa, que reúne a integrantes de corporaciones policiales y cuerpos de bomberos de diferentes entidades de México.

Jiménez, elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, demostró sus habilidades y experiencia en la mesa, al superar a sus rivales en encuentros que exigieron concentración y precisión. Su desempeño le permitió subir a lo más alto del podio y aportar una importante presea para la delegación potosina.

El representante tunero compitió en la categoría de 45 años y más, donde enfrentó a jugadores de buen nivel. Entre sus resultados más destacados estuvieron las victorias ante representantes de Jalisco, perteneciente al cuerpo de bomberos, y del Estado de México, integrante de una corporación policial, triunfos que contribuyeron a su camino hacia la medalla dorada.

La actuación de Sergio Jiménez formó parte de la cosecha de la delegación de San Luis Potosí, que concluyó su participación en el evento con un total de 22 medallas: cuatro de oro, ocho de plata y 10 de bronce. El resultado del tenismesista representa un logro para el deporte potosino y reconoce el desempeño de los integrantes de la SSPC que participaron en esta competencia latinoamericana.

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