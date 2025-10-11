logo pulso
Potosinos Futbol Club visita al invicto León-GEN

Por Romario Ventura

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Potosinos Futbol Club visita al invicto León-GEN

El conjunto del Potosinos Futbol Club afrontará este sábado 11 de octubre de 2025 un exigente compromiso al visitar al invicto León-GEN, en duelo correspondiente a la sexta jornada de la Temporada 2025-2026 del Grupo XII de la Tercera División Profesional (TDP).

Tras enlazar tres victorias consecutivas en casa, el equipo potosino buscará su primer triunfo como visitante, ante un rival que ha tenido un arranque perfecto, con cuatro victorias en igual número de partidos.

El técnico René Isidoro García ha destacado el crecimiento que ha mostrado su plantel jornada tras jornada, y espera un encuentro cerrado y disputado ante un adversario al que ya conocen bien. Sin embargo, subrayó la necesidad de mejorar en los partidos fuera de casa, donde el equipo aún no logra reflejar su mejor versión.

Durante la semana, el Potosinos FC trabajó intensamente en la reorganización de líneas y en perfeccionar su estilo de juego, con el objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros lugares del grupo. Además, el equipo llega con plantel completo, sin lesionados ni suspendidos, lo que le permitirá al estratega potosino disponer de todas sus piezas para definir la alineación que viajará a León.

El encuentro se disputará en el campo GEN-Esmeralda, a partir de las 10:00 horas. En la tabla de posiciones, el Potosinos FC se ubica en el sexto lugar con 9 puntos, producto de 3 victorias y 2 derrotas, mientras que el León-GEN marcha como líder invicto, con 12 unidades tras cuatro partidos ganados.

El compromiso promete ser uno de los más atractivos de la jornada, con dos equipos en buen momento y con la mira puesta en consolidarse dentro de los primeros puestos del Grupo XII.

