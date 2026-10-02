Prepara Liverpool oferta por Gil Mora

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CIUDAD DE MÉXICO.- Con cada aparición en la Liga MX y con la Selección Mexicana, el nombre de Gilberto Mora sigue ganando protagonismo. Su crecimiento futbolístico no solo ha despertado el interés de aficionados y especialistas, sino que también ha incrementado su valor de mercado de cara a una futura transferencia una vez que cumpla la mayoría de edad.

Tanto el jugador como su entorno tienen claro que el siguiente paso en su carrera deberá darse en el momento adecuado y en un proyecto que le permita continuar su desarrollo. La prioridad es sumar experiencia al más alto nivel y seguir explotando las cualidades que lo han convertido en una de las mayores promesas del futbol mexicano y en una de las revelaciones rumbo al ciclo mundialista de 2026.

Después de sus actuaciones bajo las órdenes de Javier Aguirre, varios clubes europeos habrían comenzado a seguir de cerca su progresión. Entre los interesados destacaría el Liverpool, uno de los gigantes de la Premier League, que estaría dispuesto a realizar una importante inversión para asegurar los servicios del futbolista de Xolos de Tijuana.

De acuerdo con información de Football Insider, el conjunto inglés considera a Mora como una apuesta de presente y futuro. Además, ante el creciente interés de otros equipos del continente europeo, el club de Merseyside estaría preparado para competir por su fichaje en una operación que podría alcanzar cifras millonarias.

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La misma fuente señala que, debido al enorme potencial del juvenil mexicano y a la expectativa que existe en torno a su desarrollo, una negociación difícilmente se llevaría a cabo por una cantidad inferior a los 30 millones de libras esterlinas, una cifra que lo colocaría entre las ventas más importantes en la historia del futbol mexicano.