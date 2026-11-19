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El césped del estadio Banorte, con las yardas ya marcadas, está listo para recibir a la NFL. A un par de días del partido entre los 49ers de San Francisco y los Vikings de Minnesota, el Estadio Banorte comienza a mostrar la imagen que tendrá el próximo domingo, con las yardas, los postes de gol instalados y los últimos detalles de producción en marcha para el regreso del emparrillado a la Ciudad de México.

Preparación del estadio para el partido NFL

Después de haber sido sede del Mundial de 2026, el inmueble presenta algunas modificaciones que también se reflejan en el terreno de juego. El cambio más importante está en el césped, que ahora cuenta con una superficie híbrida, diseñada para ofrecer mayor estabilidad y durabilidad a los jugadores.

Nick Pappas, director de superficies de la NFL, explicó que el estadio sustituyó el pasto de temporada cálida por bluegrass, una variedad de temporada fría, además de incorporar fibra sintética para fortalecerlo.

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"Lo hicieron para mejorar la durabilidad, la estabilidad para los atletas y la longevidad general de la superficie de juego. Este es el mismo césped del Mundial que se jugó este verano", detalló.

Detalles técnicos y producción en el campo

La cancha luce uniforme, como un tápate de billar y completamente marcada para el futbol americano. Los números, las líneas de yardas, los hashes y las marcas de competencia ya están colocados, mientras que los postes de gol se encuentran levantados en ambos extremos del terreno.

A diferencia de Madrid, Londres y Alemania, no fue necesario realizar construcciones adicionales en el campo para extenderlo y adaptarlo a las dimensiones del futbol americano, explicó Pappas.

Las tribunas, que todavía muestran espacios vacíos durante los trabajos de preparación, también comienzan a tener elementos que anticipan el ambiente del encuentro, como estampas de ambos equipos.

En las zonas inferiores se observan estructuras, equipo de producción y personal que trabaja alrededor de la cancha, mientras que la leyenda NFL Mexico City Game ya aparece en uno de los sectores del inmueble.

Sin embargo, todavía falta uno de los elementos que terminarán de darle identidad al partido: la decoración de las zonas de anotación y el escudo de la NFL en el centro del campo.

"En las próximas 48 horas, empezarán a ver que el escudo de la NFL hace su aparición en el medio campo, verán que la zona de anotación de los Vikings cobra vida, la zona de anotación de los 49ers cobra vida", finalizó Pappas.