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CIUDAD VALLES.- Una mujer de 82 años de edad, que permanecía desaparecida desde hacía una semana, fue encontrada sin vida la tarde de este miércoles en un predio enmontado, ubicado en las inmediaciones del ejido Laguna del Mante.

La fallecida fue identificada como Cristina Lucía González, quien el pasado 11 de noviembre salió de dicha comunidad y no volvió a ser vista, por lo que se emprendieron acciones para tratar de establecer su paradero.

Este miércoles 18 de noviembre, alrededor de las 15:15 horas, elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en coordinación con agentes de la Policía Municipal de Ciudad Valles, de la Guardia Civil Estatal, familiares y voluntarios, localizaron su cuerpo en un terreno con abundante vegetación, situado en las afueras del poblado.

Se presume que la adulta mayor pudo haberse desorientado y perdido el camino de regreso a su domicilio, quedando expuesta a las condiciones del entorno.

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Además, existe la posibilidad de que algún padecimiento de salud haya influido en su fallecimiento, aunque hasta el momento no se cuenta con información oficial que permita establecer las causas de la muerte.

Después del hallazgo, las corporaciones de seguridad notificaron a la Fiscalía General del Estado, para que personal de esa institución realizara las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal, donde se le practicaría la necropsia de ley, con la finalidad de determinar la causa del deceso y establecer si existen circunstancias que ameriten una investigación adicional.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante los siete días en que se desconoció el paradero de Cristina Lucía González.