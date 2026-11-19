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El presidente de la FIFA Gianni Infantino se enfrenta oficialmente a dos rivales electorales que intentan poner fin a sus 11 años en el cargo tras su fallido plan de vender participaciones del Mundial a inversores privados.

El francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima cumplieron el plazo de medianoche durante la noche en Zúrich para presentar la documentación de inscripción con cartas de nominación de cinco federaciones miembro, confirmó la FIFA el jueves.

Más tarde, Infantino y Tashima se sentaron cerca uno del otro en un teatro de Bangkok en la gala anual de premios de la Confederación Asiática de Fútbol, separados por una fila y unos pocos asientos.

"Quiero desearles lo mejor a todos los candidatos en liza", Infantino publicó después en su cuenta de Instagram al pedir una elección que "sea una celebración de nuestros valores futbolísticos democráticos".

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La votación de las 211 federaciones miembro de la FIFA, 46 de ellas en Asia, será el 18 de marzo en Rabat, Marruecos.

Los críticos de Infantino, encabezados por la UEFA, han intentado reemplazarlo desde que en julio se revelaron sus tratos con el inversor Joshua Kushner. El jefe de la FIFA abandonó el proyecto en cuestión de días en medio de una fuerte reacción en contra.

"La(s) candidatura(s) han sido remitidas al comité electoral para su examen y para que adopte una decisión sobre la admisión del candidato", señaló la FIFA en un comunicado.

La FIFA fijó como fecha límite el 18 de febrero para que su panel electoral de tres miembros informe a los 211 integrantes qué candidatos están aprobados para figurar en la papeleta.

Los candidatos deben superar una verificación de elegibilidad e integridad por parte de los tres miembros del Comité de Revisión de la FIFA , cuyas decisiones posteriormente pueden ser impugnadas ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, Suiza.

La UEFA pidió a tribunales federales de distrito de Estados Unidos en Manhattan, Florida y Colorado que autoricen la obtención de pruebas sobre el plan de capital privado para una posible denuncia penal contra Infantino en Suiza. Los abogados de la FIFA han calificado esa táctica legal como una "campaña de desprestigio" y acoso a Infantino.

Infantino busca mantenerse en el cargo más allá del límite estatutario

Infantino busca un cuarto mandato hasta 2031, lo que sumaría 15 años en el cargo, aunque los estatutos de la FIFA limitan a los presidentes a tres mandatos completos y 12 años .

El asesoramiento jurídico interno de la FIFA en 2022 sostuvo que el primer mandato de Infantino, de 2016 a 2019, no contaba para el límite porque estaba completando el mandato de Sepp Blatter, quien anunció su intención de renunciar en 2015 días después de ser reelegido mientras arreciaba una crisis de corrupción.

La elegibilidad de Infantino para lograr una cuarta victoria electoral es una posible vía legal para excluirlo de la papeleta.

También enfrenta la posibilidad de ser citado a una audiencia en el Congreso de Estados Unidos a comienzos del próximo año. El representante estadounidense Jamie Raskin, quien está en línea para convertirse en presidente del comité judicial de la Cámara de Representantes, le escribió a Infantino en julio, dos días antes de que el diario británico The Times revelara el plan de capital privado con el inversor Joshua Kushner.

Raskin y la UEFA han destacado los estrechos vínculos de Infantino con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellos la creación de un premio de paz para él y la decisión de la FIFA de no aplicar una suspensión obligatoria de un partido al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun en el Mundial.

Infantino parte como favorito entre los votantes

La mayoría de los 211 miembros de la FIFA fuera de Europa parecen conformes con continuar con Infantino, quien ha canalizado millones de dólares hacia las federaciones y promete 25 millones de dólares más para cada una hasta 2030.

La FIFA elevó sus reservas de efectivo por encima de los 5.000 millones de dólares tras un lucrativo Mundial masculino este año en Norteamérica, lo que prolongó el impulso de Infantino durante su presidencia para crear y ampliar las competiciones del organismo rector del fútbol mundial.

El expansionismo de la FIFA ha sido bloqueado en ocasiones por la UEFA, y suele verse en Europa como una amenaza deportiva y comercial, en un calendario global del fútbol ya congestionado, para los torneos nacionales y continentales allí.

Ramón Vega no presenta una candidatura

La lista de candidatos de la FIFA el jueves volvió a excluir a Ramón Vega, exdefensor de la selección de Suiza y de Tottenham que ha intentado de forma constante desde 2015 entrar en una contienda electoral presidencial.

La UEFA se decantó el lunes por Diallo como su candidato preferido tras intentar persuadir al exentrenador francés Arsène Wenger para que se presentara contra su jefe en la FIFA. Wenger, de 77 años, ha sido el jefe global de desarrollo del fútbol de la FIFA desde 2019.

Los dirigentes del fútbol europeo también apoyan ampliamente a Tashima, quien ha sido colega de Infantino en el consejo rector de la FIFA durante los últimos 10 años. Se esperaba que miembros de la UEFA aportaran algunas de las cartas de nominación del veterano dirigente japonés, también para proteger a algunos de sus partidarios de posibles represalias en el fútbol asiático.

La FIFA no identificó qué federaciones miembro nominaron formalmente a cada candidato.

No estaba claro el jueves si la estrategia de los críticos de Infantino es dejar que tanto Diallo como Tashima avancen a la votación. En 2015, la UEFA presentó a tres candidatos aunque finalmente solo el entonces vicepresidente de la FIFA, el príncipe Ali bin Al Hussein de Jordania, estuvo en la papeleta contra Blatter.