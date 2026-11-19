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Una escuela pública de Brasil que perdió 37 días de clases por la violencia, pero consiguió que ninguno de sus alumnos abandonara sus estudios, figura entre los seis planteles reconocidos con los Premios a las Mejores Escuelas del Mundo 2026, otorgados por la organización internacional T4 Education a instituciones de Reino Unido, Nigeria, Brasil, Pakistán, Corea del Sur y Turquía.

Reconocimiento a la superación de la adversidad en Brasil

La Escola Municipal GET IV Centenário, ubicada en el Complexo da Maré, una de las zonas más vulnerables de Río de Janeiro, obtuvo el reconocimiento en la categoría de Superación de la Adversidad, después de alcanzar una tasa de permanencia escolar de 100% y lograr que 97% de sus estudiantes aprendiera a leer y escribir al nivel esperado, frente al promedio municipal de 66%.

En 2024, el plantel perdió casi 20% del calendario escolar debido a la violencia que afecta a la comunidad. Sin embargo, desarrolló estrategias para mantener a sus alumnos en las aulas y atender las consecuencias emocionales de vivir en un entorno inseguro.

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Cada mañana, los estudiantes participan durante 20 minutos en una actividad denominada "café con música y conversación", en la que pueden expresar sus experiencias y preocupaciones antes de comenzar las clases.

La escuela también puso en marcha una Fábrica de Sueños, equipada con herramientas de robótica, realidad virtual e impresoras 3D, donde los alumnos desarrollan proyectos para resolver problemas de su comunidad.

Sus resultados académicos alcanzaron una calificación de 6.6 en el Índice de Desarrollo de la Educación Básica de Brasil, por encima del promedio municipal de 6.0. Su modelo educativo ya sirve de referencia para una red de aproximadamente 350 escuelas.

Premios internacionales a escuelas con modelos innovadores

Otro de los planteles premiados fue Slum2School Green Academy, ubicado en un asentamiento acuático del estado de Lagos, Nigeria, donde 250 niños de ocho comunidades ribereñas reciben educación en una escuela construida con bambú y madera, que funciona con energía solar, captación de agua de lluvia y biogás.

Antes de la apertura del centro, numerosos estudiantes enfrentaban dificultades para asistir a clases debido a que debían trasladarse en canoa. La mayoría llegó sin saber leer ni escribir, pero 96% consiguió avanzar al menos un nivel en lectoescritura.

El plantel obtuvo el premio en Acción Medioambiental, después de reducir 80% los residuos generados en sus instalaciones y contribuir a mejorar el acceso al agua de más de 700 familias.

En Reino Unido, la Swiss Cottage School, Development and Research Centre, de Londres, ganó en la categoría de Colaboración Comunitaria por su modelo de atención a aproximadamente 270 estudiantes con necesidades educativas complejas.

El centro integra servicios educativos, sanitarios y terapéuticos, además de promover la participación de sus alumnos en proyectos comunitarios. Entre sus resultados destaca la intervención de estudiantes en el rediseño de una biblioteca infantil pública y su participación en actividades laborales y artísticas.

En Pakistán, TNS Beaconhouse, de Lahore, recibió el reconocimiento de Fomento de una Vida Saludable por desarrollar un sistema educativo que permite a estudiantes neurodivergentes elegir entre tres trayectorias académicas: Bachillerato Internacional, diploma estadounidense o un programa de habilidades para la vida.

Con este modelo, la asistencia de estudiantes con necesidades especiales aumentó de 84% a 93%, mientras que los incidentes de conducta disminuyeron 37%. La matrícula pasó de 700 a más de mil 100 alumnos y el plantel tiene una lista de espera de tres años.

En Corea del Sur, G-School, ubicada en Seúl, obtuvo el premio de Innovación por impulsar un modelo en el que cada estudiante desarrolla proyectos con aplicaciones reales desde su ingreso.

Uno de sus equipos consiguió que 27 comercios instalaran rampas para personas usuarias de sillas de ruedas, mientras que otro creó un juego de mesa del que se vendieron 900 ejemplares y que posteriormente se convirtió en una empresa emergente.

Desde 2020, sus estudiantes han desarrollado más de 80 soluciones que alcanzaron a más de 12 mil usuarios. Además, unos 40 alumnos participaron en la elaboración del Código de Ética de Inteligencia Artificial de la institución.

El sexto reconocimiento, denominado Premio de la Elección de la Comunidad, fue para Darüssafaka E?itim Kurumlar?, un internado gratuito de Estambul, Turquía, que atiende a niños que perdieron a uno o ambos padres.

Tras el terremoto de 2023, la institución amplió su modelo de atención para apoyar a 400 menores afectados por el desastre, mediante espacios adicionales en el internado y programas de educación a distancia con acompañamiento emocional.

El plantel reporta una tasa de ingreso a la universidad de 98% y abandono escolar de 0%, frente a una deserción estimada cercana al 30% en el país, según los datos difundidos por los organizadores.

Los premios fueron creados en 2022 por T4 Education para reconocer prácticas educativas desarrolladas después de la pandemia de Covid-19.

Las seis instituciones ganadoras participarán en la Cumbre Mundial de Escuelas, que se celebrará en Londres los días 16 y 17 de enero de 2027, donde compartirán sus experiencias con autoridades educativas y especialistas internacionales.