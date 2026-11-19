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Vecinos de la colonia Esperanza, en Nezahualcóyotl, protestaron por la muerte de Negrito, un perro comunitario que fue asesinado por un joven el lunes pasado.

Protesta y exigencia de justicia en Nezahualcóyotl

Los inconformes se concentraron en el parque La Esperanza y marcharon hasta un establecimiento comercial de la calle Cielito Lindo, cerca del cruce con Calle 6, para exigir a las autoridades la captura del responsable de la muerte de Negrito.

Los participantes portaron cartulinas y mantas con consignas. "Que la vida te trate como tratas a los animales", "¡Yo soy su voz!", "Exigimos justicia para Negrito", "Estamos hartos del maltrato animal, alzando la voz por los que no pueden", "Pedimos a las autoridades y a la Fiscalía que no quede impune este asesinato", "¡Maltrato animal es un acto criminal! Exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que hagan cumplir la ley y que haya castigo severo para el asesino de Negrito", fueron algunas de las exigencias que demandaron.

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Frente al local, propiedad del padre del supuesto agresor, un joven de 20 años, gritaron que la muerte del can que deambulaba por las calles sin dueño no puede quedar impune.

El establecimiento permanece cerrado desde los hechos y los residentes no han vuelto a ver al padre ni al hijo.

Durante la protesta, se registró un zafarrancho entre un vecino que se encontraba bajo los influjos de alguna sustancia y varios de los manifestantes.

Después intervinieron otros habitantes de la colonia, quienes alegaron ante los inconformes que los hechos no ocurrieron como se han contado.

Versiones encontradas sobre el ataque a Negrito

Esos vecinos afirmaron que Negrito agredió en la tienda a unas mascotas del hijo del dueño y que el joven las defendió con un arma punzocortante; la herida provocó la muerte del perro.

También señalaron que una de las mascotas del supuesto agresor resultó mordida por Negrito y murió mientras la atendía un veterinario.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al sitio para evitar que se presentaran más confrontaciones entre los habitantes de esa colonia de Nezahualcóyotl.

Negrito fue descrito por los vecinos como un perro de la calle, dócil, juguetón y amigable, al que alimentaban y a veces abrigaban con ropa.

De acuerdo con la protectora de animales Camada Nitin Neza, el encargado del local o su hijo lo habrían atacado.

Edgar Castillo Dubón, presidente de la organización, explicó que los perros del lugar alteraron a Negrito. El can trató de jugar con ellos, pero el presunto responsable malinterpretó la escena, sacó un puñal o arma punzocortante y lo habría apuñalado.

Aún con vida, Negrito caminó unos metros y se desplomó sobre la calle Cielito Lindo, donde murió desangrado.

En el Estado de México, el maltrato animal con crueldad extrema, tortura o muerte intencional conlleva sanciones penales de hasta 11 años de prisión, además de multas.