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La administración estatal erogó durante el quinto año de gobierno de Ricardo Gallardo Cardona 118.3 millones de pesos por el proyecto del Dinoasis Aqua Park.

Detalles confirmados sobre la inversión en Dinoasis Aqua Park

Luego de que la administración gallardista no informara específicamente el monto de la inversión en la obra realizada, el dato aparece en el segundo tomo del Anexo Programático del quinto informe del mandatario, en la sección correspondiente al eje denominado Infraestructura y agenda urbana.

Entre las obras atribuidas a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) aparece el concepto de "Construcción, rehabilitación y trabajos complementarios en el Parque Acuático, ubicado en el Municipio de San Luis Potosí".

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El financiamiento de esa obra ascendió a 118 millones 300 mil pesos y tuvo origen enteramente de origen estatal.

Cronología y contexto de la inversión estatal

En la sección cuantitativa del informe gallardista se hace mención del proyecto, pero entre los datos presentados no aparece el monto de la inversión.

Entre noviembre de 2025, cuando se anunció el proyecto, y abril de 2026, mes en el que se inauguró, el monto de la obra nunca fue revelado oficialmente.

En el mismo documento, la obra con mayor inversión es un proyecto privado, el del entronque Villa de Arista, El Peyote y Matehuala sobre la autopista Entronque 75D – Matehuala, con dos mil 685 millones 801 mil 801 pesos.

Le sigue un paquete de construcción de calles y avenidas en varios municipios del estado, que sumó 550 millones de pesos.