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La Policía Vial de San Luis Potosí aplicará cierres y cambios de circulación desde las 8:30 horas de este viernes 20 de noviembre por el desfile cívico-deportivo que conmemora el 116.º aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

El desfile arrancará a las 10:00 horas en el cruce de Eje Vial y Los Bravo. Los contingentes pasarán por 5 de Mayo, frente a Palacio de Gobierno, y seguirán por Iturbide, Independencia y Venustiano Carranza hasta el Jardín de Tequis. Participarán agrupaciones escolares y deportivas, así como corporaciones militares y de seguridad pública.

Cierres y cambios de circulación

Puente Manuel José Othón. Permanecerá cerrado . El tránsito será desviado por Azteca Norte hacia el puente Valladares.

Permanecerá . El tránsito será hacia el puente Valladares. Puente Valladares. Operará en un solo sentido, de oriente a poniente.

Operará en un solo sentido, de oriente a poniente. Avenida 20 de Noviembre. Tendrá doble sentido entre Reforma y Alonso. De Alonso a Manuel José Othón se invertirá la circulación habitual para dirigir el tránsito hacia la Alameda.

Tendrá doble sentido entre Reforma y Alonso. De Alonso a Manuel José Othón se invertirá la circulación habitual para dirigir el tránsito hacia la Alameda. Avenida Reforma. Se invertirá el sentido de circulación entre Eje Vial y 20 de Noviembre.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital informó que también se restringirá el estacionamiento en las calles del recorrido. Los agentes reabrirán los tramos conforme avance el desfile y recomendaron anticipar los traslados y usar vías alternas.