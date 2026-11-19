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Desde las historias de fantasmas y las experiencias con seres queridos fallecidos hasta los avistamientos de ovnis y las manifestaciones sobrenaturales, estos relatos continúan cautivando a una audiencia que busca respuestas, pero que también disfruta de escuchar aquello que desafía su comprensión de la realidad.

Jorge Luis Sucksdorf y la fascinación por lo paranormal

Para Jorge Luis Sucksdorf, periodista, investigador, escritor y director de Maussan Televisión, esta fascinación no solo es una tendencia reciente. Durante una entrevista, el conductor de la segunda temporada "Mi entrevista paranormal", estrenada el pasado 15 de noviembre, reflexionó sobre las razones por las que este tipo de historias despiertan tanta curiosidad y consiguen mantener la atención del público.

"Yo te diría que se consume desde la primera vez que hicimos un fuego y nos sentamos alrededor del fuego a contar historias", explicó para EL UNIVERSAL, al hablar sobre el origen de este interés. Desde su perspectiva, las preguntas sin respuesta y aquello que se encuentra más allá de lo evidente han acompañado al ser humano a lo largo de su historia.

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"Todo eso que nos hace entrar en un mundo de dudas nos fascina", señaló. Para él, las historias paranormales permiten explorar escenarios que rompen con la normalidad y despiertan nuevas preguntas, incluso cuando no existe una respuesta definitiva.

Dificultades para comprobar relatos y enfoque periodístico

Por otro lado, el periodista reconoció que, debido a la naturaleza de estos fenómenos, muchas veces resulta complicado comprobar lo que las personas relatan. Por ello, considera que su trabajo consiste en exponer los hechos y permitir que cada espectador construya sus propias conclusiones.

"Muchas veces sólo podemos exponer hechos para que cada uno saque las conclusiones, que en realidad sería la base del periodismo", explicó.

Esta postura también se refleja en su propia trayectoria. Recordó que cuando comenzó a acercarse profesionalmente a estos temas, se planteó tres preguntas fundamentales: si los fenómenos paranormales existían, dónde estaban y por qué no todas las personas podían verlos.

Esta curiosidad es precisamente uno de los puntos de partida de "Mi entrevista paranormal", espacio en el que personalidades del entretenimiento y otros ámbitos comparten experiencias que pocas veces forman parte de sus entrevistas habituales. Explicó que una de las situaciones que más le ha llamado la atención es descubrir que varios de sus invitados nunca habían hablado públicamente sobre sus vivencias sobrenaturales porque no habían encontrado un espacio para hacerlo.

La participación de figuras conocidas también tiene un propósito: permitir que el público encuentre similitudes entre sus propias experiencias y las de alguien a quien admira o reconoce.

"Si le pasa a gente realmente conocida, siento que de alguna manera estoy identificando a un montón de gente que nos ve y dice: 'A mí me pasó lo mismo que tal actor'", finalizó.