Preparan nueva edición del Torneo de "La Raza"

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El emblemático Club Deportivo 2000 se alista para recibir una nueva edición del Torneo de "La Raza" de Básquetbol, competencia que buscará reunir a destacados exponentes del baloncesto potosino en una serie de jornadas de alta intensidad sobre la duela. Tras la respuesta obtenida en ediciones anteriores, el certamen regresa con la expectativa de ofrecer encuentros competitivos y de buen nivel.

La actividad se desarrollará en la categoría de Primera Fuerza, tanto en la rama varonil como femenil, con partidos programados para los días 19, 22, 23, 24 y 25 de octubre. La convocatoria se encuentra abierta para clubes, selecciones e instituciones interesadas en formar parte del torneo y medirse ante equipos representativos de la entidad.

Como incentivo para los participantes, la organización contempla una bolsa de premiación económica. El equipo campeón recibirá 8 mil pesos, mientras que el segundo lugar obtendrá 4 mil pesos. Asimismo, los campeones canasteros de las ramas varonil y femenil serán reconocidos con un premio individual de mil 500 pesos.

Los organizadores precisaron que la entrega de los premios económicos estará sujeta al número total de equipos inscritos. Con ello, se busca garantizar una competencia atractiva y con suficiente participación en ambas ramas, manteniendo el carácter competitivo que ha distinguido al Torneo de "La Raza".

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