Presenta Jaguares SL nuevo proyecto

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La academia Jaguares San Luis FC presentó este miércoles el nuevo reto deportivo que afrontará con su incorporación a la Liga Nacional Juvenil durante la temporada 2026, proyecto con el que buscará fortalecer el proceso de formación y competencia de sus jóvenes futbolistas.

Durante la presentación estuvieron presentes Amalio Cerda Meléndez, presidente honorario de Liga Colegial; Aldo González, de la Clínica de Fisioterapia y Readaptación Perform; Fernando Merino Arias, gerente de la Asociación de Futbol; Magdalena Celestino Coronado, encargada de la administración de Jaguares, y Armando Gallegos Carrizales, entre otros integrantes vinculados con el proyecto deportivo.

Jaguares San Luis FC tendrá participación con diferentes categorías juveniles. Los representantes de los equipos serán Erick Juárez Meza en Sub-11, Diego Armando Gallegos Pérez en Sub-13, José Maximiliano Loredo Saldaña en Sub-15 y Mario Luis Muñoz González en Sub-17, quienes estarán a cargo del desarrollo deportivo de los planteles.

Durante el evento también fueron presentadas las listas de jugadores presentes que integrarán las diferentes categorías, con planteles conformados por jóvenes potosinos que tendrán la oportunidad de medirse ante academias y clubes de otras entidades dentro de una competencia de alcance nacional.

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La academia de futbol disputara el certamen en la Zona XII y se medirse ante equipos de Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Durango, jugando en casa en los Campos de Futbol J.I, también como dato la academia cuenta con mas de 170 jugadores en sus filas.