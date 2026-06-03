Presentan carrera atlética con causa

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En el marco de las celebraciones patronales en honor al Señor de la Agonía, este martes fue presentada oficialmente la Carrera Atlética Rivera 2026, evento deportivo con causa que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio a partir de las 8:00 horas en la comunidad de Fracción Rivera.

La presentación tuvo lugar en la Capilla Corpus Christi, escenario donde autoridades religiosas, organizadores e invitados especiales dieron a conocer los detalles de esta justa atlética que contempla recorridos de 5 y 10 kilómetros, además de una carrera recreativa y de convivencia de 2.5 kilómetros.

La salida y meta estarán ubicadas a un costado de la Capilla Corpus Christi, punto desde donde los corredores iniciarán el recorrido por las principales calles de la zona en una actividad que busca combinar el deporte, la convivencia familiar y el apoyo a una noble causa.

Los organizadores informaron que el costo de inscripción será de 350 pesos por participante, cuota que incluye playera conmemorativa, medalla de finalista, número con chip de cronometraje e hidratación durante la competencia.

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Asimismo, se dio a conocer que la carrera contará con las categorías Juvenil, Libre, Máster y Veteranos, tanto en la rama femenil como varonil, con premiación para los primeros lugares de cada división gracias al apoyo de la Universidad UNID.

Uno de los aspectos más destacados del evento es su carácter altruista, ya que los recursos recaudados serán destinados a mejoras y necesidades de la Capilla Corpus Christi, fortaleciendo así el sentido social y comunitario de la competencia.

Durante la presentación también fue revelada la playera oficial de la carrera, diseñada en color azul y con elementos alusivos a la Capilla Corpus Christi, además de siluetas de corredores que representan el espíritu deportivo de la prueba.

El presídium estuvo integrado por el licenciado Sergio Gerardo Valencia, seminarista y representante del Presbítero Gerardo Vaglienti; Johana Rodríguez, presidenta del Patronato de Reinas; Jenifer Palencia, reina 2025; Denise Galarza, reina 2026; Héctor Gallegos, coordinador de la Carrera Atlética Fracción Rivera; y José Luis García García, director de TTT.