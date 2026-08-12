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Presentan e inicia la Copa Corpoilgas de Raquetbol

Por Romario Ventura

Agosto 12, 2026 03:00 a.m.
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Presentan e inicia la Copa Corpoilgas de Raquetbol
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      La Loma Centro Deportivo vuelve a convertirse en escenario del mejor raquetbol con la celebración de la Copa Corpoilgas de Raquetbol 2026, competencia que arrancó este lunes 10 de agosto y que reúne a más de 150 atletas provenientes de diferentes estados de la República Mexicana y de otros países.

      El certamen se llevará a cabo hasta el próximo 15 de agosto en las canchas de La Loma CD, donde los participantes buscarán quedarse con los primeros lugares en una amplia variedad de categorías, tanto en la modalidad individual como por equipos.

      Dentro de la competencia por equipos se contempla la participación de conjuntos en las categorías Open, B o C e infantiles, con un cupo limitado a 10 equipos. Además, el programa contempla las categorías Damas Open de exhibición, Master 40 y mayores Dobles B, Varonil A Singles, Varonil B Singles, Varonil C Singles, Damas C Singles, 10 y menores Singles, 8 y menores 2 botes Singles y 6 y menores tribote Singles.

      Uno de los principales atractivos de esta edición será la presencia de destacados exponentes del raquetbol mexicano, entre ellos Andree Parrilla, Jessica Parrilla y Eduardo Portillo, quienes llegan al torneo después de conseguir importantes resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Santo Domingo, República Dominicana.

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      Se contará con una atractiva premiación en efectivo y artículos deportivos para los mejores exponentes de cada categoría. En la categoría por equipos, el campeón recibirá 18 mil pesos, el segundo lugar 9 mil, el tercero 5 mil y el cuarto lugar 3 mil pesos. En Damas Open, la campeona recibirá 6 mil pesos, el segundo lugar 3 mil, el tercero 2 mil y el cuarto mil pesos.

       Para las categorías A, B y C, el primer lugar recibirá 2 mil 500 pesos, el segundo mil pesos y el tercer lugar obtendrá un artículo deportivo de Gearbox. 

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